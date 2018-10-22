Волков: мировое православие движется к осуждению действий Константинополя

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Мировое православие сейчас находится "в едином движении к осуждению действий Константинопольского патриархата" на Украине, и возможно, предстоятели поместных церквей сумеют договориться о каком-то совместном обсуждении сложившейся ситуации, заявил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
При этом он привел "два неоспоримых факта", связанных с оценкой всем мировым православием действий Константинопольского патриархата.
"Первый — это то, что ни одна поместная церковь до сих пор не высказала своей очевидной, явной и публичной поддержки действиям Константинопольского патриархата. И второй – что многие поместные церкви и на уровне своих Синодов, и на уровне своих предстоятелей, и на уровне своего епископата выражают поддержку Украинской православной церкви и серьезнейшую обеспокоенность неканоническими действиями Константинопольского патриархата. Это все свидетельствует о том, что мировое православие сейчас находится в таком едином движении к осуждению действий Константинопольского патриархата", — отметил Волков.
Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви в середине октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.