Волков: мировое православие движется к осуждению действий Константинополя

Руководитель пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси, священник Александр Волков во время пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Москве

Руководитель пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси, священник Александр Волков во время пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Москве

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Мировое православие сейчас находится "в едином движении к осуждению действий Константинопольского патриархата" на Украине, и возможно, предстоятели поместных церквей сумеют договориться о каком-то совместном обсуждении сложившейся ситуации, заявил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

"Сейчас мы видим, что предстоятели поместных церквей один за другим, во-первых, высказывают свою озабоченность сложившейся ситуацией и, во-вторых, подтверждают намерение Русской православной церкви находить пути решения всей этой ситуации в диалоге всех поместных православных церквей. Мы рассчитываем, что этот голос будет усиливаться и все это приведет к каким-то дальнейшим формам совместного обсуждения сложившейся ситуации предстоятелями или представителями поместных православных церквей для выработки какого-то общего решения или, по крайней мере, какого-то консолидированного решения большинства поместных церквей", — сказал Волков.

При этом он привел "два неоспоримых факта", связанных с оценкой всем мировым православием действий Константинопольского патриархата.

"Первый — это то, что ни одна поместная церковь до сих пор не высказала своей очевидной, явной и публичной поддержки действиям Константинопольского патриархата. И второй – что многие поместные церкви и на уровне своих Синодов, и на уровне своих предстоятелей, и на уровне своего епископата выражают поддержку Украинской православной церкви и серьезнейшую обеспокоенность неканоническими действиями Константинопольского патриархата. Это все свидетельствует о том, что мировое православие сейчас находится в таком едином движении к осуждению действий Константинопольского патриархата", — отметил Волков.

Пресс-секретарь патриарха выразил уверенность, что если предстоятели поместных церквей сочтут для себя важным и нужным провести какую-то общую встречу, то "и о ее формате, и о ее времени и месте они смогут очень быстро договориться".

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви в середине октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.