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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

В Палестине сотни паломников отметили 150-летие русского подворья

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© РИА Новости / Артур ГабдрахмановСотни паломников отметили 150-летие русского подворья в центре Палестины. 22 октября 2018Сотни паломников отметили 150-летие русского подворья в центре Палестины. 22 октября 2018
© РИА Новости / Артур Габдрахманов

ХЕВРОН (Западный берег реки Иордан), 22 окт — РИА Новости. Презрев опасности путешествия в одну из самых горячих точек ближневосточного конфликта, две сотни паломников со всей России съехались в палестинский город Хервон, чтобы отпраздновать полуторавековой юбилей русского церковного подворья, хранящего в своих стенах древнюю святыню трех монотеистических религий — ветхозаветный Мамврийский дуб.

Предание гласит, что 4 тысячи лет назад под сенью этого дерева, некогда могучего, а ныне лишенного листвы и поддерживаемого металлическим каркасом, патриарх Авраам оказал гостеприимство трем странникам, в образе которых ему, а в его лице и всему человечеству впервые явилась Святая Троица.

"Это место свято для многих поколений и родов людей, которые и до сих пор пытаются здесь обрести твердыню в своем бытии… Перипетий было много, но 150 лет назад участок удалось приобрести, чтобы паломники из России и других стран канонической территории РПЦ имели возможность приходить сюда, молиться, вспоминать гостеприимство Авраама и наполнять свое сердце благостью духа и добрососедством, о которых нам говорит Священное писание", — говорит епископ Богородский Иоанн, викарий патриарха Московского и всея Руси.

Юбилей отпраздновали литургией, которую возглавил епископ Иоанн, крестным ходом к Мамврийскому дубу и фотовыставкой под открытым небом c рассказом о том, как в 1868 году "дуб стал русским", несмотря на нежелание турецких властей Палестины продавать землю иноверцам.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов Русское подворье в Палестине
© РИА Новости / Артур Габдрахманов
Русское подворье в Палестине

Покупка участка со святыней у местного жителя стала результатом настоящей тайной операции, которую провернул переводчик Русской духовной миссии Яков Халеби, явившийся в город под легендой купца из сирийского Алеппо. "Осторожно играя свою роль, Яков Егорович якобы закупал товары, вращался среди хевронских торговцев и пробыл в городе довольно долго. Дело двигалось очень медленно, но наконец его старания были вознаграждены: участок земли с дубом был продан Якову Егоровичу, на что был немедленно составлен кушан — законный владельческий акт", — гласит соответствующий раздел выставки.

На празднике в честь 150-летия этого события присутствовало духовенство, дипломаты, чиновники, но главными его участниками стали те, ради кого приобретались земли, строилось подворье и хранится святыня, — паломники из Москвы и Петербурга, с Урала и Кавказа, из Белоруссии и Украины.

"Сегодня только первый день нашей поездки, а мы уже у дуба Мамврийского, где было первое явление Пресвятой Троицы. Да еще в такой день мы здесь. Это ли не счастье?" — говорит паломница Галина из Сочи. Игорь, приехавший из Екатеринбурга вместе с сыном, рассказывает, что вынашивал замысел поездки последние восемь лет, со времен первого посещения Святой земли. "Тогда мы заезжали всего на два дня, а сейчас приехали уже по-настоящему", — сказал он.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов Русское подворье в Палестине
© РИА Новости / Артур Габдрахманов
Русское подворье в Палестине

На трех туристических автобусах группы верующих проделали тот же маршрут, каким шли их соотечественники, начиная как минимум с XII века — знаменитого путешествия в Святую Землю игумена Даниила. Каждый из них считал своим долгом пройти Святую землю в ширину от средиземноморского порта Яффы до реки Иордан и в длину от Галилеи до Хеврона, чтобы таким образом перекрестить ее, объясняют священнослужители историческую значимость Хеврона для русского паломника.

"Русская Палестина сегодня переживает период возрождения, возвращения к своим историческим корням. Сегодня время вернуть то, что было утеряно, и сберечь то, что сохранилось буквально чудом. Те земли, о которых заботится Русская духовная миссия, о которых она несет попечение, служит огромному количеству паломников, которые приезжают сюда, чтобы прикоснуться к святыням христианского мира", — говорит начальник РДМ архимандрит Александр (Елисов).

Русское подворье сегодня — это девять гектаров возделанной земли, где на скальном грунте плодоносят оливы, цветут гранаты и ветвится виноград. Это странноприимный дом со сводчатыми окнами и плоской крышей, храм Святых Праотцев, увенчанный золотыми куполами, и трехэтажная башня на холме, о предназначении которой гадают до сих пор. По одной из версий, она была задумана как видный издалека символ русского присутствия, по другой, ее использовал для занятий астрономией один из первых руководителей РДМ архимандрит Антонин Капустин, прославившийся собиранием земель, которые по сей день составляют "Русскую Палестину".

© РИА Новости / Артур Габдрахманов Сотни паломников отметили 150-летие русского подворья в центре Палестины. 22 октября 2018
© РИА Новости / Артур Габдрахманов
Сотни паломников отметили 150-летие русского подворья в центре Палестины. 22 октября 2018

"И государство российское, и церковь русская всегда прилагали усилия, чтобы прибывающим сюда паломникам было хорошо. Ширились участки, прирастали земли количественно и качественно. Отсюда пошли больницы и школы, родилась та самая Русская Палестина, такая мини-империя внутри Святой земли", — сказал глава представительства РФ при Палестинской национальной администрации Айдар Аганин.

Само подворье остается единственным объектом не только русско-православного, но и вообще христианского присутствия в Хевроне — одном из самых населенных городов Западного берега реки Иордан, где безо всякого намека на добрососедство живут 200 тысяч палестинцев и около 500 еврейских поселенцев. Во время торжеств и не так далеко от места их проведения случился очередной эпизод палестино-израильского противостояния: араб попытался напасть с ножом на солдата-израильтянина и был убит ответным огнем.

"Нам не страшно. Ведь мы же с Богом. Мы, паломники, знаем, что с нами Бог", — говорит паломница Галина.

© РИА Новости / Артур ГабдрахмановРусское подворье в Палестине
© РИА Новости / Артур Габдрахманов
Русское подворье в Палестине
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