Большинство служителей УПЦ поддерживают каноническую церковь, заявили в РПЦ

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Подавляющее большинство духовенства Украинской православной церкви сохранит верность каноническому православию, речь может идти лишь "о каких-то разовых, единичных случаях" их перехода в создаваемую неканоническую структуру, заявил в понедельник пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков.

"Абсолютное большинство священнослужителей Украинской православной церкви поддерживали, поддерживают и будут поддерживать свою Украинскую православную церковь, которая для них является Церковью-матерью, в которой они получили свое рождение, хиротонию (рукоположение — ред.). Убежден в том, что здесь не может идти речи о каком-то предательстве со стороны духовенства, и если — не дай Бог, конечно — мы и будем слышать о каких-то разовых, единичных подобного рода случаях, то, конечно, это будет вызывать глубочайшее сожаление и огорчение", — сказал Волков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

При этом он отметил, что готов высказать "глубокую убежденность, что подавляющее большинство духовенства УПЦ сохранит верность каноническому православию".

"Мы это знаем не понаслышке – знаем из уст священнослужителей, которые сейчас находятся на Украине в состоянии такого исповедничества — на востоке, западе, на юге страны. И зная настроения епископата и духовенства, мы можем так говорить", — добавил Волков.