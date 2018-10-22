МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Мусульмане России обеспокоены сложившейся ситуацией вокруг церкви на Украине и призывают православных христиан не допускать раскола, заявил в понедельник председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов.

"Нас, мусульман, волнует, в том числе, и ситуация, которая сегодня происходит на Украине. Мы сами 25 лет назад прошли эти тяжелые испытания раскола. Мы считаем, что религия должна объединять, а не разъединять, и раскол — это, конечно же, всегда большая проблема и вызов для всех нас", — сказал Крганов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви в середине октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.