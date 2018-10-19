Патриарх всего Востока предупредил об опасности, нависшей над православием

БЕЛГРАД, 17 окт – РИА Новости. Конфликт Константинопольской и Русской православной церквей во время нынешних страданий христиан в Сирии и на Ближнем Востоке представляет опасность для всего православия, заявил патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн X в ходе визита в Сербию.

Предстоятель Антиохийской православной церкви находится в Сербии с продолжительным визитом. В среду он посещает с патриархом Сербским Иринеем Косово и Метохию, во вторник побывал в сербской Лавре — монастыре Студеница XII века, где обратился к собравшимся.

"В нынешнее время, когда христиане в Сирии и на Востоке страдают, нам нужно единство. Опасность, которая нависла над православием, олицетворена в конфликте Царьграда (Константинополя) и Москвы и должна стать причиной для того, чтобы усилить наши молитвы о единстве всех православных. Современный человек и мир от нас ожидают утверждение Христа, а не разделения и конфликты", — цитирует патриарха Иоанна Х пресс-служба Сербской православной церкви (СПЦ).

Сербский патриарх Ириней ранее заявил, что Константинопольский патриархат своим решением о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви показал, что не соблюдает вековой церковный порядок и святые каноны.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви в понедельник объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в решении Константинополя отменить акт 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.