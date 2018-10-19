Самые значимые музейные экспонаты России выставят в московском "Манеже"

МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Масштабная экспозиция самых значимых экспонатов российских музеев покажут в московском "Манеже" в рамках церковно-общественной выставки-форума "Православная Русь ― ко Дню народного единства", сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта "Россия – моя история", которые выступает одним из организаторов мероприятия.





"Никогда еще в истории России в едином собрании не были показаны художественные произведения из разных уголков нашей необъятной Родины: от Владивостока до Калининграда, от Ханты-Мансийска до Феодосии и, конечно, из Центральной России и Поволжья. Выставка поражает не только географией, но и временным охватом. Здесь произведения нескольких столетий: от икон эпохи Рюриковичей до ХХ века", — говорится в сообщении.

При этом множество картин специально были отреставрированы к выставке, которая называется "Сокровища музеев России". Основной темой экспозиции стало "нерушимое единство культурного пространства страны".

"В рамках экспозиции для всех возрастных групп будет организована насыщенная экскурсионная и образовательная программа, подготовленная Министерством культуры РФ, историческим парком "Россия ― Моя история", Государственной Третьяковской галереей и ГМВЦ "РОСИЗО". Также издается богато иллюстрированный каталог", — отмечают организаторы.

Причем цикл экспозиций планируется продолжить. В следующие два года организаторы намерены выставить шедевры как русского, так и западноевропейского искусства.