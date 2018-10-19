Спикер Рады рассчитывает, что Украина получит томос до конца года

КИЕВ, 19 окт – РИА Новости. Спикер Верховной рады Андрей Парубий рассчитывает, что Украина получит томос об автокефалии до конца этого года.

"Не хочется с датами четко указывать, я могу говорить только о своих надеждах, что это произойдет еще до нового года, о том, что конечный акт – томос — украинская церковь получит еще до нового года", — сказал Парубий в пятницу в интервью парламентскому телеканалу "Рада".

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви в понедельник объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.