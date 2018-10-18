Медведчук назвал незаконным решение Рады о передаче Андреевской церкви КПЦ

КИЕВ, 18 окт — РИА Новости. Согласно конституции Украины, Верховная рада не имеет полномочий о передаче объектов госсобственности в пользование, поэтому принятое парламентом решение о передаче Андреевской церкви Константинопольскому патриархату незаконно, считает лидер движения "Украинский выбор — Право народа" Виктор Медведчук.
В четверг парламент Украины со второй попытки принял закон о передаче Андреевской церкви в постоянное пользование Константинопольскому патриархату. Представители фракции "Оппозиционный блок" сообщили, что подали документ об отмене этого решения. Таким образом подписание постановления спикером Верховной рады и президентом Украины должно быть заблокировано, пока документ не рассмотрит парламент. Несмотря на это, спикер Рады Андрей Парубий передал закон на подпись президенту. При этом глава украинского государства Петр Порошенко считает, что передача церкви ускорит предоставление автокефалии.
Президент Украины пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания на их основе единой поместной автокефальной церкви на Украине, вне рамок Украинской православной церкви. Глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион ранее заявил, что из-за автокефалии может быть лишена недвижимости каноническая УПЦ.
Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.