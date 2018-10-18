Медведчук назвал незаконным решение Рады о передаче Андреевской церкви КПЦ

КИЕВ, 18 окт — РИА Новости. Согласно конституции Украины, Верховная рада не имеет полномочий о передаче объектов госсобственности в пользование, поэтому принятое парламентом решение о передаче Андреевской церкви Константинопольскому патриархату незаконно, считает лидер движения "Украинский выбор — Право народа" Виктор Медведчук.

"Такое решение является правовым актом индивидуального характера и не может быть предметом законодательного регулирования, поскольку законы определяет порядок общественных отношений в государстве, а не отдельные имущественные вопросы. Передача в пользование кому-либо объектов государственной собственности не относится к полномочиям Верховной рады, закрепленных в конституции Украины. Управление объектами государственной собственности является прерогативой кабинета министров", — приводит слова Медведчука его пресс-служба на странице в Facebook.

В четверг парламент Украины со второй попытки принял закон о передаче Андреевской церкви в постоянное пользование Константинопольскому патриархату. Представители фракции "Оппозиционный блок" сообщили, что подали документ об отмене этого решения. Таким образом подписание постановления спикером Верховной рады и президентом Украины должно быть заблокировано, пока документ не рассмотрит парламент. Несмотря на это, спикер Рады Андрей Парубий передал закон на подпись президенту. При этом глава украинского государства Петр Порошенко считает, что передача церкви ускорит предоставление автокефалии.

Андреевская церковь в Киеве — православный храм в честь апостола Андрея Первозванного, построен в стиле барокко по проекту архитектора Бартоломео Растрелли в 1754 году на Андреевской горе. Она расположена на правом берегу Днепра, над исторической частью украинской столицы — Подолом. До 2015 года Андреевская церковь была в подчинении украинской неканонической структуры. После этого договор аренды закончился, и собор начали реконструировать. Сейчас храм находит в собственности государства.

Президент Украины пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания на их основе единой поместной автокефальной церкви на Украине, вне рамок Украинской православной церкви. Глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион ранее заявил, что из-за автокефалии может быть лишена недвижимости каноническая УПЦ.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви в понедельник объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата.

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.