Порошенко углубляет раскол, вмешиваясь в дела церкви, заявил Лукашевич

ВЕНА, 18 окт – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко вмешивает политику в дела церкви, углубляя раскол в украинском православии, заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

"Президент Украины брутально вмешивает политику в дела церкви, собственноручно углубляет раскол в украинском православии. Вырываются с корнем последние основы стабильности многонационального украинского общества. Власти потворствуют выходкам радикальных националистов, которые продолжают нападать на священнослужителей и строят планы дальнейших захватов приходов канонической УПЦ. Четырнадцатого октября около сотни радикалов вблизи Киево-Печерской лавры едва не учинили очередную провокацию", — сказал Лукашевич на заседании постоянного совета ОБСЕ.

Он также призвал Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ фиксировать и докладывать о всех нарушениях прав верующих, нападениях и захватах церковных зданий.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви в понедельник объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.