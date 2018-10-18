В заповеднике "София Киевская" рассказали о судьбе Андреевской церкви

КИЕВ, 18 окт – РИА Новости. Андреевская церковь в Киеве, которую власти Украины планируют передать Константинопольскому патриархату, останется в собственности государства, сообщила в четверг пресс-служба Национального заповедника "София Киевская", на балансе которого находится церковь.
"Андреевская церковь остается в собственности государства и в дальнейшем будет находиться на балансе Национального заповедника "София Киевская", — говорится в сообщении на странице заповедника в Facebook. При этом заповедник намерен заключить договор с представителями Константинопольского патриархата на пользование церковью. Также сообщается, что церковь после завершения реставрации будет вновь открыта для посещений.
Андреевская церковь в Киеве — православный храм в честь апостола Андрея Первозванного, построен в стиле барокко по проекту архитектора Бартоломео Растрелли в 1754 году на Андреевской горе. Она расположена на правом берегу Днепра, над исторической частью украинской столицы — Подолом. До 2015 года Андреевская церковь была в подчинении украинской неканонической структуры. После этого договор аренды закончился, и собор начали реконструировать. Сейчас храм находит в собственности государства.
Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви в понедельник объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата.
Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.