Папа Римский Франциск получил приглашение посетить КНДР

ВАТИКАН, 18 окт — РИА Новости, Сергей Старцев. Официальный представитель Святого престола Грег Берк подтвердил РИА Новости, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в четверг в ходе своего визита в Ватикан передал папе Римскому Франциску устное приглашение лидера КНДР Ким Чен Ына посетить Пхеньян.

"Я могу подтвердить, что было передано устное приглашение", — сообщил РИА Новости глава службы печати Святого престола.

В распространенном ранее официальном сообщении ватиканской службы печати говорилось лишь о том, что понтифик принял в Апостольском дворце президента Республики Корея, и в ходе сердечных переговоров были обсуждены состояние двусторонних отношений и ряд проблем регионального характера. При этом стороны приветствовали "общие обязательства содействовать любой полезной инициативе, которая позволит преодолеть напряженность, еще существующую на Корейском полуострове".

Ранее в четверг администрация президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина сообщила, что в ходе встречи в Ватикане папа Франциск сказал, что, если от председателя (Госсовета КНДР) Ким Чен Ына "придет приглашение, на него, безусловно, будет дан ответ".

В кругах, близких к Святому престолу, сейчас циркулирует информация о том, что первый визит папы Франциска в КНДР вполне вероятен. Один из источников сообщил РИА Новости, что при благоприятных обстоятельствах он может состояться уже весной 2019 года.