КИЕВ, 18 окт — РИА Новости. Предстоятель канонической Украинской православной церкви митрополит Онуфрий выразил соболезнования родственникам погибших в результате взрыва и стрельбы в политехническом колледже в Керчи, сообщил в четверг Информационно-просветительский отдел УПЦ.

"Блаженнейший митрополит Онуфрий выразил соболезнования родственникам погибших в результате трагедии в Керченском политехническом колледже", — говорится в сообщении.

Как отметили в отделе, духовенство Феодосийской и Керченской епархии УПЦ, на территории которой произошла трагедия, оказывает необходимую помощь пострадавшим и их семьям.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным городской администрации, погибли 20 человек, среди которых 15 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек.

Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.