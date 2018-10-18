Духовенство Херсонской епархии сохранило верность Онуфрию, заявил источник

КИЕВ, 18 окт — РИА Новости. Митрополит Херсонский и Таврический Иоанн заявил о своей поддержке митрополита Онуфрия, главы канонической Украинской православной церкви, сообщил протоиерей Геннадий Шкиль — настоятель храма Серафима Саровского в городе Голая Пристань Херсонской области.
Ранее Синод Константинопольской церкви заявил о начале процедуры предоставления автокефалии, но не принял пока окончательного решения. Некоторые украинские СМИ сообщили, что митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский канонической Украинской православной церкви Александр Драбинко объявил себя клириком Константинопольского патриархата. Однако он позднее опроверг эти данные и заявил, что это была неверная интерпретация его "теоретического комментария".
Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.