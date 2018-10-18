Духовенство Херсонской епархии сохранило верность Онуфрию, заявил источник

КИЕВ, 18 окт — РИА Новости. Митрополит Херсонский и Таврический Иоанн заявил о своей поддержке митрополита Онуфрия, главы канонической Украинской православной церкви, сообщил протоиерей Геннадий Шкиль — настоятель храма Серафима Саровского в городе Голая Пристань Херсонской области.

"Сегодня в епархии состоялось епархиальное собрание, на котором задели и тему порохокефалии… Главное: Высокопреосвященнейший Иоанн, наш дорогой Владыка, заявил четко и недвусмысленно – он останется с Блаженнейшим митрополитом Онуфрием при любом раскладе, и духовенство Владыку поддержало", — написал Шкиль на своей странице в Facebook

Ранее Синод Константинопольской церкви заявил о начале процедуры предоставления автокефалии, но не принял пока окончательного решения. Некоторые украинские СМИ сообщили, что митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский канонической Украинской православной церкви Александр Драбинко объявил себя клириком Константинопольского патриархата. Однако он позднее опроверг эти данные и заявил, что это была неверная интерпретация его "теоретического комментария".

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви в понедельник объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата.

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.