Киев грубо вмешивается в церковно-религиозные вопросы, заявили в Госдуме

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Киев грубо вмешивается в церковно-религиозные вопросы, добиваясь создания так называемой единой поместной церкви на Украине, говорится в заявлении Госдумы в связи с обострением ситуации на Украине.

Государственная дума на пленарном заседании в четверг приняла заявление нижней палаты парламента об обострении ситуации на Украине, в котором Госдума в том числе обращает внимание на действия США, поощряющие антироссийскую политику киевских властей.

Как отмечается, "устроители государственного переворота на Украине в 2014 году" грубо вмешиваются в церковно-религиозные вопросы, добиваясь создания так называемой единой поместной церкви на Украине. По мнению Госдумы, их цель — разрушить подлинную Православную церковь, легализовать поддерживаемых украинским государством раскольников и "освятить" с их помощью продолжения войны против русских и русскоязычных на востоке Украины.

В заявлении Госдумы также отмечается, что депутаты Верховной Рады Украины один за другим принимают законы, направленные против русского языка, русскоязычных граждан и отношений с Россией. В частности, речь идет о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией, а также о принятии в первом чтении законопроекта, предполагающего использование исключительно украинского языка почти во всех сферах жизни.

"Саботируя минские соглашения и одновременно претендуя на достойное место в ряду других европейских государств, Украина продолжает сосредоточение войск, обстрелы и убийства в Донбассе, уже не в первый раз прибегая к террористическим актам для достижения своих целей. Украина превратилась в террористическое государство, и правители сегодняшней Украины запятнаны кровью Александра Захарченко и многих других сыновей и дочерей Донбасса", — отмечается в заявлении Госдумы.

Подчеркивается, что в перечисленных "позорных деяниях" на стороне Украины выступают западные спонсоры и вдохновители.

"Государственная дума обращает внимание на действия Соединенных Штатов Америки и других стран НАТО, которые, предоставляя Украине оружие и поощряя ее антироссийскую политику, прямо толкают власти Украины к агрессивным действиям против собственного народа, к межнациональным и межконфессиональным конфликтам", — говорится в заявлении.

В ГД также уверены, что "попытка нового широкомасштабного военного наступления Украины в Донбассе вкупе с новыми фактами убийств и террористических актов против его населения получит адекватный ответ и неизбежно приведет к катастрофическим последствиям".

"Государственная дума заявляет, что историческая ответственность за курс на разрыв российско-украинских отношений ложится на руководство современной Украины. Еще не поздно остановиться", — подчеркивается в тексте.

Соответствующее заявление будет направлено в Организацию объединенных наций, Парламентскую ассамблею ОДКБ, Парламентскую ассамблею ОБСЕ, Парламентскую ассамблею Совета Европы, а также в Верховную Раду Украины и Конгресс США.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви в понедельник объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.