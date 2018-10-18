КИЕВ, 18 окт — РИА Новости. Парламент Украины принял со второй попытки закон о передаче Андреевской церкви в Киеве в постоянное пользование Константинопольскому патриархату, такое решение на заседании в четверг поддержали 237 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Президент украины Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания на их основе единой поместной автокефальной церкви на Украине, вне рамок Украинской православной церкви. Синод Константинопольской церкви заявил о начале процедуры предоставления автокефалии, но не принял пока окончательного решения. Глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион ранее заявил, что из-за автокефалии может быть лишена недвижимости каноническая УПЦ.

В пояснительной записке к документу отмечается, что передача Андреевской церкви Константинопольскому патриархату будет иметь исключительное значение в смысле "декларирования и подтверждения духовных связей между Украинским православием и церковью-матерью — Вселенским патриархатом".

"Андреевская церковь национального заповедника "София Киевская", которая является выдающимся объектом культурного наследия, памятником архитектуры национального значения как культовое сооружение, находящееся в государственной собственности, передается в безвозмездное постоянное пользование Вселенскому патриархату для совершения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий", — говорится в тексте закона.

Документ еще должен подписать президент Украины.

Андреевская церковь в Киеве — православный храм в честь апостола Андрея Первозванного, построен в стиле барокко по проекту архитектора Бартоломео Растрелли в 1754 году на Андреевской горе. Она расположена на правом берегу Днепра, над исторической частью украинской столицы — Подолом. До 2015 года Андреевская церковь была в подчинении украинской неканонической структуры. После этого договор аренды закончился, и собор начали реконструировать. Сейчас храм находит в собственности государства.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви в понедельник объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата.

Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.