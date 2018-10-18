Лавров прокомментировал признание каноническими церквей на Украине

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ситуация вокруг решения Константинопольского патриарха Варфоломея о признании каноническими Украинской Православной Церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной церкви и реакции на это поместных церквей станет проблемой надолго.

"Уже прозвучали слова возмущения из большинства поместных православных церквей. Я думаю, что это не просто реакция одного-двух дней, а проблема надолго", — заявил Лавров, отвечая на вопросы "РТ Франс", "Пари Матч" и "Фигаро".

"Замысел очевиден – сделать еще один шаг, чтобы оторвать Украину уже не только политически, но еще и духовно от России", — добавил он.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви в понедельник объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей своей канонической территории, включая Украину и Белоруссию. Синод назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.