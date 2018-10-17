В РПЦ пообещали "пастырскую заботу" верующим на территории Константинополя

МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Русская православная церковь сейчас решает задачу "пастырского окормления" соотечественников в Турции на другой канонической территории Константинопольского патриархата, сообщил в среду РИА Новости секретарь по межправославным отношениям отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук.

"Де-факто Константинопольский патриархат ушел в раскол, приняв в общение раскольников. Получается, что наши соотечественники на территории Турции остаются без пастырского окормления. Это же касается выходцев из нашего Отечества, которые живут на островах Додеканеса, в том числе самом крупном из них – Родосе, на Крите, и, конечно, мы будем думать о том, как обеспечить для них пастырскую заботу. Времени еще прошло очень мало, но, во всяком случае, эта задача стоит, мы ею занимаемся", — сказал Якимчук.

Он отметил, что приходы Константинопольского патриархата есть по всему миру, кроме Африки и Антарктиды, однако там, по его словам, для верующих есть альтернатива — есть храмы и других поместных церквей. "Нет ее сейчас только в Турции и на тех греческих островах, которые я назвал", — уточнил собеседник агентства.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви в понедельник объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.