В РПЦ прокомментировали заявления о разрыве со сторонниками Константинополя

МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. В отделе внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата назвали "очень преждевременным" заявление секретаря Русской духовной миссии в Иерусалиме игумена Никона о том, что Русская православная церковь будет вынуждена приостановить общение со всеми церквями, которые поддержат решение Константинополя о предоставлении автокефалии церкви Украины.

На просьбу прокомментировать заявление игумена Никона секретарь по межправославным отношениям отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук сказал РИА Новости, что, по его мнению, "это очень преждевременный комментарий".

"Во-первых, еще нет окончательного решения по поводу дарования автокефалии Украинской церкви, нет томоса, и когда он будет, совершенно неизвестно. И тем более говорить о реакции поместных церквей на то, что произойдет после гипотетического дарования томоса, сейчас преждевременно", — сказал Якимчук.

Представитель Русской духовной миссии в Иерусалиме ранее сказал РИА Новости, что в случае если какие-то поместные церкви "поддержат Константинопольский патриархат и будут принимать раскольников будто они не раскольники", то "тем самым эти церкви просто поставят себя по сути вне канонического права". В этой ситуации, сказал игумен Никон, "причащаться у них, служить с ними мы не сможем".

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви в понедельник объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.