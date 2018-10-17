Киев пытается разрушить православие, заявил Грызлов

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Украина стала площадкой, на которой пытаются разрушить православие, местные власти способствуют этому, считает председатель высшего совета "Единой России" Борис Грызлов.

"К сожалению, Украина стала площадкой, на которой фактически происходит попытка разрушения православия. И двигатель, мотор этих событий — не внутри самой церкви, а в политике", — сказал журналистам Грызлов.

По его мнению, киевские власти пытаются отвлечь внимание "от невыполненных обещаний, прикрыть отсутствие реальных достижений".

"И во-вторых, им нужно углубление напряженности, общественного раскола. И в рамках своей стратегии киевские власти готовы разрушать все общественные институты собственной страны. Совершенно очевидно, что продвигаемый проект не устраняет, а напротив, делает глубже раскол среди верующих. Он прямо и непосредственно поощряет радикальных националистов, подталкивает их к новым актам насилия", — сказал председатель высшего совета ЕР.

Грызлов считает, что в этой ситуации Священный Синод Русской православной церкви "принял ответственное и сложное решение". "Православие выдержало много испытаний в прошлом и обязательно справится с сегодняшним вызовом", — уверен он.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви в понедельник объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.