Легойда заявил о недопустимости публичной полемики представителей церкви

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда считает недопустимой публичную полемику официальных представителей Русской православной церкви между собой, такое мнение он высказал в подкасте "Как вы это делаете?!" РИА Новости.

Отвечая на вопрос о том, может ли он вспомнить какие-то официальные решения РПЦ, с которыми он лично был не согласен, глава синодального отдела напомнил, что официальную позицию Церкви отражают решения, которые принимаются на Архиерейских и Поместных Соборах, и которые принимает Синод.

"Назвать вам с ходу, что было принято решение, с которым я был бы не согласен, я не могу. А вот с конкретными комментариями моих коллег по ситуации, даже "официальных" коллег, я нередко не согласен… Но у меня есть одно железное правило: я считаю недопустимой публичную полемику официальных представителей (Церкви). Вот если мой коллега, который занимает публичную должность, говорит что-то публично, с чем я не согласен, я ему лично об этом постараюсь сказать, но публично я с ним в полемику вступать не буду", — сказал Легойда.

"Потому что это… ну какое у людей впечатление создаст?" — добавил он.