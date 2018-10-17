Опрос показал отношение украинцев к автокефалии

КИЕВ, 17 окт – РИА Новости. Предоставление автокефалии поддерживают менее половины жителей юга и востока Украины, больше всего сторонников этого шага — в западных регионах страны, следует из опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
Самый высокий уровень поддержки идеи автокефалии на западе Украины (68%) и в центральной части страны (58%). В целом по стране, согласно результатам опроса, 54% опрошенных положительно относятся к идее создания в стране единой поместной церкви. Противоположного мнения придерживаются 19% респондентов, а 19% украинцев высказали свое безразличие к этому вопросу.
При этом 36% всех опрошенных считают, что создание единой поместной церкви скорее объединит страну, 23% респондентов утверждают, что эта инициатива никак не повлияет на консолидацию общества. В то же время 24% украинцев говорят о возможном расколе.
Опрос проводился с 27 сентября по 4 октября 2018 года методом личного интервью. В исследовании приняли участие 2000 респондентов. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.
Ранее центр "Социальный мониторинг" обнародовал данные опроса, который проходил в сентябре. Согласно опросу, 45% украинцев поддерживали предоставление автокефалии церкви на Украине.
Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.