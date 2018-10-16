Действия Константинополя не изменят программ Фонда Андрея Первозванного

АФИНЫ, 16 окт — РИА Новости, Геннадий Мельник. Действия Константинопольского патриархата и последовавшее за ними прекращение общения Русской православной церкви и Фанара никак не скажутся на планах Фонда Андрея Первозванного (ФАП), при этом в 2019 году изначально не планировалось каких-либо связанных с Афоном мероприятий, сообщил РИА Новости представитель фонда в Греции Сергей Головин.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви в понедельник объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.

Как сообщили в пресс-службе ФАП, "Фонд Андрея Первозванного" не планирует принесение православных святынь с Афона или из других регионов, находящихся в юрисдикции Константинопольского патриархата. "В текущей деятельности Фонда и в планах на 2019 год нет программ, связанных с Афоном", — отметили в ФАП.

Отвечая на вопрос о возможных осложнениях с получением греческих виз для российских паломников, Сергей Головин сказал, что проблемы с поездками паломников на Афон возникли задолго до решений Константинопольского патриархата. Он напомнил, что несколько месяцев назад в социальных сетях публиковались сообщения священников Русской православной церкви о сложностях с получением греческой визы. "Сложности есть, но они не носят чисто церковный характер. Были случаи, когда Министерство иностранных дел Греции не ставило визы служителям Русской православной церкви и паломникам на Афон. Для того чтобы поехать на Афон, паломникам приходилось ставить итальянские визы — католики давали шенгенскую визу", — сказал представитель фонда.

По его словам, паломники в своей церкви должны получать благословение на посещение Афона. "В связи с разрывом отношений с патриархом Варфоломеем и в связи с тем, что Афон — его епархия, каждый паломник должен следовать благословению священноначалия Русской православной церкви", — сказал Головин.

© Фото : Юлия Маковейчук Мощи Луки Крымского доставили во Владивосток Фонд Андрея Первозванного активно участвует в развитии связей между Россией и Грецией. Среди инициатив фонда — ставший уже постоянным форум гражданских обществ, превратившийся в площадку общения между обществами дружбы. Фонд участвовал в организации торжественных мероприятий памяти выдающегося российского дипломата и первого президента Греции, графа Иоанна Каподистрии.

Благодаря фонду в Россию были принесены православные святыни — Пояс Богородицы из Ватопедского монастыря и крест Андрея Первозванного из храма апостола в Патрах. Фонд организовал принесение мощей святителя Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Симферопольского и Крымского, в Патры весной прошлого года. Осенью 2016 года Фонд провел ряд мероприятий, посвященных 165-летию княгини Ольги Константиновны Романовой, королевы эллинов. В них участвовал корабль черноморского флота России "Сметливый".