Мусульмане Татарстана укрепляют связи с египетским университетом Аль-Азхар

МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Исламские богословы из России намерены продолжать сотрудничество со старейшим мусульманским университетом и получать образование в нем, сообщил РИА Новости муфтий Татарстана Камиль Самигуллин.

"Мы прибыли в Египет с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, а также ректором Болгарской исламской академии Рафиком Мухаметшиным для встреч с руководством страны и данного университета, в частности, с шейхом Салихом Аббасом в университете Аль-Азхар для укрепления сотрудничества", — сообщил муфтий Самигуллин.

По его словам, у исламской академии в Татарстане налажено активное взаимодействие с университетом Аль-Азхар по линии Совета по исламскому образованию России и достигнута договоренность о принятии в Аль-Азхар абитуриентов из России только по направлению указанного Совета.

"В этом египетском вузе получали образование такие российские богословы, как Зыя Камали, Муса Бегиев – признанные авторитетные ученые еще прошлого века. Многие выпускники Аль-Азхара составляют костяк преподавателей Российского исламского института в Казани. Поэтому вполне логично, что Аль-Азхар пользуется авторитетом у наших мусульман", — заключил муфтий.