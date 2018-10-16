Мусульмане Татарстана укрепляют связи с египетским университетом Аль-Азхар

МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Исламские богословы из России намерены продолжать сотрудничество со старейшим мусульманским университетом и получать образование в нем, сообщил РИА Новости муфтий Татарстана Камиль Самигуллин.
По его словам, у исламской академии в Татарстане налажено активное взаимодействие с университетом Аль-Азхар по линии Совета по исламскому образованию России и достигнута договоренность о принятии в Аль-Азхар абитуриентов из России только по направлению указанного Совета.
"В этом египетском вузе получали образование такие российские богословы, как Зыя Камали, Муса Бегиев – признанные авторитетные ученые еще прошлого века. Многие выпускники Аль-Азхара составляют костяк преподавателей Российского исламского института в Казани. Поэтому вполне логично, что Аль-Азхар пользуется авторитетом у наших мусульман", — заключил муфтий.