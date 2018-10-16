Эксперт рассказал, что может ждать причастившихся в храмах КПЦ

МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Священников Русской православной церкви, которые нарушат постановление Синода о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом, могут запретить в служении, к мирянам же никаких дисциплинарных мер не применят, заявил РИА Новости член Межсоборного присутствия РПЦ, доктор церковного права протоиерей Владислав Цыпин.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви в понедельник объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод признал невозможным дальнейшее евхаристическое общение с Константинопольской православной церковью (КПЦ): духовенство РПЦ не может сослужить с духовенством КПЦ, а миряне причащаться в храмах Константинопольского патриархата. Решение Синода, как объяснили в Русской церкви, касается всей юрисдикции КПЦ, включая монастыри Афона.

"Я думаю, что мирянин, причастившийся в храме Константинопольской церкви, нарушит церковную дисциплину. Но чтобы по этому поводу принимались какие-то административные или судебные меры – скорее всего, этого не будет", — отметил Цыпин.

"Другое дело, если священник вдруг захочет сослужить в храме КПЦ, то тогда, конечно, его ждет церковный суд и возможное запрещение в служении", — добавил богослов.

При этом и мирянам, и духовенству, подчеркнул он, можно будет поклоняться святыням, хранящимся в храмах КПЦ – по аналогии с католиками, которые не имеют евхаристического общения с православными. В храмах Римско-католической церкви хранятся почитаемые у православных реликвии – например, мощи Николая Чудотворца в Бари, которые привозили в Россию в прошлом году. Однако будут ли привозить в страну святыни из храмов КПЦ — "это неизвестно", отметил он.