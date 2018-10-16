В Катаре обеспокоены разрывом отношений РПЦ и Константинополя

ДОХА, 16 окт — РИА Новости, Юлия Троицкая. Прихожане православной церкви Иерусалимского патриархата в Катаре обеспокоены прекращением отношений Русской православной церкви и Константинопольского патриархата из-за его решений по Украине и собрались во вторник на встречу с архиепископом Катарским обсудить ситуацию, сообщил РИА Новости архиепископ Катарский Макарий.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви в понедельник объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.

"Мы сегодня провели встречу с прихожанами как раз по поводу разрыва отношений между Русской православной церковью и Константинополем. Они были обеспокоены, интересовались, к чему это приведет. Это плохая весть, конечно, хотя в Катаре нет представительства Русской православной церкви, и мало прихожан Константинопольского патриархата, поэтому на церковной жизни в этой стране прекращение отношений между РПЦ и КПЦ не скажется. Мы помолились, и будем еще молиться за решение проблемы, единство православного мира и примирение церквей", — сказал архиепископ.

Он указал на пример своего Иерусалимского патриархата и Антиохийской церкви, которая три года назад разорвала с ним каноническое общение из-за конфликта вокруг принадлежности Катара. "Мирян это не коснулось, последователи Антиохийской церкви из Сирии, Ливана участвуют в наших богослужениях, причащаются, крестят детей и венчаются в нашей церкви. Такие конфликты — это не краеугольный вопрос веры, связанный с догматикой, а по сути административные вопросы, которые должны решаться через диалог", — отметил архиепископ.