РПЦ приостановила членство в Епископской конференции в Австрии

ВЕНА, 16 окт — РИА Новости. Русская православная церковь приостанавливает членство в Епископской конференции в Австрии в связи с решением Синода о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом, сообщил РИА Новости секретарь Венской и Австрийской епархии протодиакон Виктор Шиловский.

По его словам, возникшая ситуация очень сложная, таких ситуаций в последние годы не было, "для нас это больно, но этот факт нужно констатировать". "По постановлению, мы приостанавливаем членство в Епископской конференции в Австрии и прекращаем евхаристическое общение с представителями Константинопольского патриархата", — сказал протодиакон.

Он пояснил, что на этой конференции один-два раза в год встречались православные архиереи, обсуждали текущие вопросы, смотрели, как можно "улучшить православие в стране".

"В этой структуре теперь мы не будем участвовать, но со своей стороны будем дальше работать. Австрийская епархия Русской православной церкви признана государством. Здесь проблем нет никаких", — отметил он.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви в понедельник объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.