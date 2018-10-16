Польский православный священник прокомментировал решение Константинополя

ВАРШАВА, 16 окт — РИА Новости. Константинопольский патриархат выбрал очень неудачное время для предоставления автокефалии церкви на Украине, считает настоятель строящегося в Варшаве православного храма отец Адам.

"Лучше вопрос о произошедшем между Русской православной церковью и Константинополем задавать епископам. Все решения принимает собор епископов. Мы же просто можем сказать, что сейчас нехорошее время для того, чтобы предоставлять автокефалию", — сказал отец Адам в беседе с корреспондентом РИА Новости.

Собеседник агентства подчеркнул, что в его приходе есть и русские, и украинцы, и поляки. В связи с тем, что ситуация на Украине сложная, изменения могут только ухудшить ее, подчеркнул отец Адам.

Ранее помощник митрополита варшавского Саввы отец Георгий сообщил РИА Новости, что Польская автокефальная православная церковь ожидает официальных уведомлений о разрыве евхаристического общения Русской православной церкви с Константинопольским патриархатом.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви накануне объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожной отмену Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. В РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви.