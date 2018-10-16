МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. В Кремле с озабоченностью наблюдают за развитием отношений Русской православной церкви и Константинопольского патриархата, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Мы надеемся на то, что все-таки мудрость восторжествует, но, в то же время, мы, конечно, надеемся, что все интересы Русской православной церкви будут соблюдены", — ответил Песков на вопрос, не опасаются ли в Кремле, что разрыв отношений между РПЦ и Константинополем приведет к катастрофическим последствиям для православных по всему миру.

На просьбу уточнить, что конкретно подразумевается под интересами Русской православной церкви, пресс-секретарь отметил, что пояснять это должна сама Церковь.

"Понимаете, мы не можем вмешиваться в церковные дела, но поскольку это одна из основных религий в России — РПЦ, то, естественно, нам небезразлично то, как развиваются отношения РПЦ с другими церквями", — добавил он.

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической украинской церкви Синод Русской православной церкви объявил о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в решении Константинополя отозвать акт 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата.

Разрыв касается всей канонической территории РПЦ, в том числе Украины и Белоруссии. Как заявили в РПЦ, Константинопольский патриархат утратил право называться координирующим центром для всей Православной церкви.