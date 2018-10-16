УПЦ: решение Константинополя по Украине вызовет конфликты между церквями

КИЕВ, 16 окт – РИА Новости. Решение Константинопольского патриархата по автокефалии для Украины вызовет целый ряд конфликтов и выяснения отношений между православными церквями, заявил председатель Синодального информационно-просветительского отдела канонической УПЦ архиепископ Климент (Вечеря).

"Если сейчас предавать ревизии историю такой давности, то будем иметь целый ряд очагов конфликтов, выяснений отношений между православными Церквями", — сказал архиепископ Климент в интервью изданию "Главновости", опубликованном во вторник.

По его словам, если Константинопольский патриархат зафиксирует свое право отменять свои решения трехсотлетней, пятисотлетней, тысячелетней давности, то это приведет к полному хаосу во взаимоотношениях поместных православных церквей, потому что в истории каждой из них их канонические территории утверждались в силу очень многих процессов, а территории зафиксированы различными документами.

"Мы сегодня прекрасно понимаем, в какой ситуации живет православная церковь, какие опасности для христианства. И вместо консолидации, вместо общего решения тех проблем и вызовов, которые существуют перед православием, Константинопольская патриархия порождает массу локальных проблем, которые приведут к тому, что православные церкви будут выяснять отношения между собой", — отметил архиепископ Климент.

По его мнению, надежда на восстановление отношений между Константинополем и РПЦ есть, как и возможность здравого обсуждения вызывающих дискуссию вопросов. Архиепископ Климент подчеркнул, что предоставление автокефалии неканонической православной церкви должно обсуждаться на всеправославном совещании, и Синод РПЦ, Священный Синод Антиохийской Православной Церкви и многие православные церкви призвали Константинополь созвать такое совещание.

В связи с решением Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви в понедельник объявил о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в решении Константинополя отозвать акт 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата.

Как отметил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион, РПЦ надеется, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе. Иларион сообщил, что разрыв касается всей канонической территории РПЦ, в том числе Украины и Белоруссии.

Ранее Константинопольский патриархат решил приступить к предоставлению автокефалии церкви на Украине, а также немедленно восстановить ставропигию (представительство, непосредственно подчиненное Константинопольскому патриарху) в Киеве. Константинополь также решил отменить анафему и все запреты, наложенные РПЦ на главу самопровозглашенного "Киевского патриархата" Филарета, и восстановить его, а также лидера еще одной неканонической структуры — Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макария и их последователей в церковных правах и сане. А их паству — "восстановить к общению с Церковью".

Таким образом, Константинополь впервые признал легитимными раскольнические церковные структуры на Украине. Кроме того, Константинопольский патриархат фактически заявил о своих правах на Украину, отозвав правовые обязательства исторического письма 1686 года о передаче Московскому патриарху права назначать митрополита Киевского, избранного собором его епархии.