В УПЦ прокомментировали разрыв отношений РПЦ с Константинополем

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Решение Священного синода Русской православной церкви о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом было закономерным и стало реакцией не только на действия на Украине, но и на все многочисленные отступления Константинополя от канонов, заявил председатель информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви архиепископ Нежинский и Прилуцкий Климент.

"Синод Русской православной церкви не принял чего-то неожиданного. Те решения, которые прозвучали, были совершенно очевидны, поскольку Константинопольский патриархат своими действиями и решениями грубо нарушил каноническое право и принципы существования и взаимодействия поместных православных церквей. Поэтому, безусловно, необходима была определенная реакция со стороны нашей Церкви, со стороны Московского патриархата, и эта реакция прозвучала", — сказал митрополит Климент.

Комментируя решения синода РПЦ, он заметил, что разрыв евхаристического общения стал следствием и "многих отступлений, канонических и догматических", со стороны Константинопольского патриархата, которые ранее также были зафиксированы синодом.

"Мы, конечно, сожалеем о том, что сейчас происходит этот разрыв, потому что Господь заповедовал нам единство, Господь заповедовал всем христианам быть в единстве любви. Но те действия, которые совершил Константинопольский патриархат, свидетельствуют как раз об отсутствии стремления к этому единству, и, безусловно, Константинопольская патриархия прекрасно понимала, что ее антиканонические решения будут иметь именно такие последствия", — добавил архиерей в интервью, опубликованном на сайте УПЦ.

В связи с решением Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, синод Русской православной церкви в понедельник объявил о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в решении Константинополя отозвать акт 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Как отметил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион, РПЦ надеется, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе. Иларион сообщил, что разрыв касается всей канонической территории РПЦ, в том числе Украины и Белоруссии.

Ранее Константинопольский патриархат решил приступить к предоставлению автокефалии церкви на Украине, а также немедленно восстановить ставропигию (представительство, непосредственно подчиненное Константинопольскому патриарху) в Киеве. Константинополь также решил отменить анафему и все запреты, наложенные РПЦ на главу самопровозглашенного "Киевского патриархата" Филарета, и восстановить его, а также лидера еще одной неканонической структуры — Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макария и их последователей в церковных правах и сане. А их паству — "восстановить к общению с Церковью". Таким образом, Константинополь впервые признал легитимными раскольнические церковные структуры на Украине. Кроме того, Константинопольский патриархат фактически заявил о своих правах на Украину, отозвав правовые обязательства исторического письма 1686 года о передаче Московскому патриарху права назначать митрополита Киевского, избранного собором его епархии.

В РПЦ назвали решения Синода легализацией раскола и заявили, что они нанесут катастрофический вред, коснувшись судеб миллионов людей не только на Украине, но и во всем православном мире. Общение Константинополя с раскольниками разрушает каноническое православие, абсурдность снятия анафемы с Филарета совершенно очевидна, заявил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

УПЦ в свою очередь не исключила разрыва общения с Константинополем и наложения анафемы на константинопольского патриарха Варфоломея, отметив, что считает решение Константинополя по украинской церкви неканоническим, глубоко враждебным актом и вмешательством в дела поместной церкви.