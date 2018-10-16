В УПЦ прокомментировали разрыв отношений РПЦ с Константинополем

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Решение Священного синода Русской православной церкви о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом было закономерным и стало реакцией не только на действия на Украине, но и на все многочисленные отступления Константинополя от канонов, заявил председатель информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви архиепископ Нежинский и Прилуцкий Климент.
Комментируя решения синода РПЦ, он заметил, что разрыв евхаристического общения стал следствием и "многих отступлений, канонических и догматических", со стороны Константинопольского патриархата, которые ранее также были зафиксированы синодом.
В связи с решением Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, синод Русской православной церкви в понедельник объявил о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в решении Константинополя отозвать акт 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Как отметил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион, РПЦ надеется, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе. Иларион сообщил, что разрыв касается всей канонической территории РПЦ, в том числе Украины и Белоруссии.
В РПЦ назвали решения Синода легализацией раскола и заявили, что они нанесут катастрофический вред, коснувшись судеб миллионов людей не только на Украине, но и во всем православном мире. Общение Константинополя с раскольниками разрушает каноническое православие, абсурдность снятия анафемы с Филарета совершенно очевидна, заявил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
УПЦ в свою очередь не исключила разрыва общения с Константинополем и наложения анафемы на константинопольского патриарха Варфоломея, отметив, что считает решение Константинополя по украинской церкви неканоническим, глубоко враждебным актом и вмешательством в дела поместной церкви.