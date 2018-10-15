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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

В Госдуме назвали разрыв отношений РПЦ с Константинополем трагедией

Сюжет:
Ситуация вокруг УПЦ (237)
(обновлено: 21:19 15.10.2018)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкЗдание Госдумы РФ. Архивное фотоЗдание Госдумы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Разрыв отношений с Константинопольским патриархатом является травмой и трагедией для православия, а также может отразиться на отношениях между русскими и греками, поставить вопрос о существовании Межпарламентской Ассамблеи Православия (МАП), заявил глава комиссии по международной политике МАП, депутат ГД Константин Затулин.

Верующие во время вечерней службы. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Тимин
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РПЦ призвала поместные церкви оценить посягательства Константинополя на УПЦ
"Это травма для православия, не только для православия, но косвенным образом, мне кажется, это может отразиться на отношениях между русскими и греками. В принципе, вещь, конечно, неизбежная в тех условиях, в которые поставил Константинопольский патриархат своим вмешательством в чужие дела… то есть этот выбор совершен не нашим патриархатом", — сказал Затулин РИА Новости.

Позицию Константинопольского патриархата в данном случае поддерживали на Западе, в частности, госдепартамент США, отметил политик.

"Западная пресса вовсю преувеличивает роль Константинопольского патриарха. Уже в тех публикациях, которые я успел прочесть речь идет о том, что он глава мирового православия, то есть речь идет о присвоении ему тех функций, которых у константинопольского патриарха не было со времен падения Византийской империи", — отметил он.

Памятник святому равноапостольному князю Владимиру. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Политик напомнил, что является главой комиссии по международной политике Межпарламентской Ассамблеи Православия и подчеркнул, что последние события "быть может ставят вопрос о дальнейшем существовании этих общих организаций".

"Ясно, что очень важным будет позиция автокефальных канонических церквей…. В данном случае патриарх Московский принципиально поставили вопрос о невозможности делать вид как будто бы ничего не произошло. Очевидно, что этот раскол для православия значит не меньше, чем раскол 1054 года, разделивший католиков и православных. Это очень важной и трагическое событие в жизни православия", — заключил он.

В понедельник Священный Синод РПЦ принял решение о полном разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Заседание Священного Синода Русской православной церкви в понедельник впервые прошло в Минске под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла, его главная тема — оценка действий Константинопольского патриархата на Украине и выработка ответных мер РПЦ.

Президент Украины Петр Порошенко во время молебна по случаю ожидаемого решения о предоставлении автокефалии церкви на Украине. Архивное фото
© AP Photo / Presidential Press Service Pool / Mykola Lazarenko
В РПЦ призвали выполнить обещание Порошенко не преследовать верующих УПЦ
Ранее Константинопольский патриархат принял решение приступить к предоставлению автокефалии церкви на Украине, а также немедленно восстановить ставропигию (представительство, непосредственно подчиненное Константинопольскому патриарху) в Киеве. Константинополь также решил отменить анафему и все запреты, наложенные РПЦ на главу самопровозглашенного "Киевского патриархата" Филарета, и восстановить его, а также лидера еще одной неканонической структуры — Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макария и их последователей в церковных правах и сане. А их паству — "восстановить к общению с Церковью". Таким образом, Константинополь впервые признал легитимными раскольнические церковные структуры на Украине. Кроме того, Константинопольский патриархат фактически заявил о своих правах на Украину, отозвав правовые обязательства исторического письма 1686 года о передаче Московскому патриарху права назначать митрополита Киевского, избранного собором его епархии.

Храм Николая Чудотворца на Берсеневке в Москве, на втором плане слева - храм Христа Спасителя. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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РПЦ надеется, что Константинополь изменит свое решение по Украине
В РПЦ назвали решения Синода легализацией раскола и заявили, что они нанесут катастрофический вред, коснувшись судеб миллионов людей не только на Украине, но и во всем православном мире. Общение Константинополя с раскольниками разрушает каноническое православие, абсурдность снятия анафемы с Филарета совершенно очевидна, заявил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

УПЦ в свою очередь не исключила разрыва общения с Константинополем и наложения анафемы на константинопольского патриарха Варфоломея, отметив, что считает решение Константинополя по украинской церкви неканоническим, глубоко враждебным актом и вмешательством в дела поместной церкви.

Петро автокефальный
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Петро автокефальный

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Религия и мировоззрение
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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pavel.riabinin
Это действительно трагедия русского народа , но кто вложит ум в головы кремлёвских попов , которым богатства и идол от власти затмили сознание.
21:37
15.10.2018
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zelip999
Класть с прибором на этих греков.
21:34
15.10.2018
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Cilen X
Все правильно. Православный мир не захочет иметь что-то общее с этими раскольниками из РПЦ.
21:22
15.10.2018
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