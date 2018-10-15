В Госдуме назвали разрыв отношений РПЦ с Константинополем трагедией

МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Разрыв отношений с Константинопольским патриархатом является травмой и трагедией для православия, а также может отразиться на отношениях между русскими и греками, поставить вопрос о существовании Межпарламентской Ассамблеи Православия (МАП), заявил глава комиссии по международной политике МАП, депутат ГД Константин Затулин.

"Это травма для православия, не только для православия, но косвенным образом, мне кажется, это может отразиться на отношениях между русскими и греками. В принципе, вещь, конечно, неизбежная в тех условиях, в которые поставил Константинопольский патриархат своим вмешательством в чужие дела… то есть этот выбор совершен не нашим патриархатом", — сказал Затулин РИА Новости.

Позицию Константинопольского патриархата в данном случае поддерживали на Западе, в частности, госдепартамент США, отметил политик.

"Западная пресса вовсю преувеличивает роль Константинопольского патриарха. Уже в тех публикациях, которые я успел прочесть речь идет о том, что он глава мирового православия, то есть речь идет о присвоении ему тех функций, которых у константинопольского патриарха не было со времен падения Византийской империи", — отметил он.

Политик напомнил, что является главой комиссии по международной политике Межпарламентской Ассамблеи Православия и подчеркнул, что последние события "быть может ставят вопрос о дальнейшем существовании этих общих организаций".

"Ясно, что очень важным будет позиция автокефальных канонических церквей…. В данном случае патриарх Московский принципиально поставили вопрос о невозможности делать вид как будто бы ничего не произошло. Очевидно, что этот раскол для православия значит не меньше, чем раскол 1054 года, разделивший католиков и православных. Это очень важной и трагическое событие в жизни православия", — заключил он.

В понедельник Священный Синод РПЦ принял решение о полном разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Заседание Священного Синода Русской православной церкви в понедельник впервые прошло в Минске под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла, его главная тема — оценка действий Константинопольского патриархата на Украине и выработка ответных мер РПЦ.

Ранее Константинопольский патриархат принял решение приступить к предоставлению автокефалии церкви на Украине, а также немедленно восстановить ставропигию (представительство, непосредственно подчиненное Константинопольскому патриарху) в Киеве. Константинополь также решил отменить анафему и все запреты, наложенные РПЦ на главу самопровозглашенного "Киевского патриархата" Филарета, и восстановить его, а также лидера еще одной неканонической структуры — Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макария и их последователей в церковных правах и сане. А их паству — "восстановить к общению с Церковью". Таким образом, Константинополь впервые признал легитимными раскольнические церковные структуры на Украине. Кроме того, Константинопольский патриархат фактически заявил о своих правах на Украину, отозвав правовые обязательства исторического письма 1686 года о передаче Московскому патриарху права назначать митрополита Киевского, избранного собором его епархии.

В РПЦ назвали решения Синода легализацией раскола и заявили, что они нанесут катастрофический вред, коснувшись судеб миллионов людей не только на Украине, но и во всем православном мире. Общение Константинополя с раскольниками разрушает каноническое православие, абсурдность снятия анафемы с Филарета совершенно очевидна, заявил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

УПЦ в свою очередь не исключила разрыва общения с Константинополем и наложения анафемы на константинопольского патриарха Варфоломея, отметив, что считает решение Константинополя по украинской церкви неканоническим, глубоко враждебным актом и вмешательством в дела поместной церкви.