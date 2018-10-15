Константинополь усугубил страдания канонической УПЦ, заявили в РПЦ

МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Решение Константинопольского патриархата легализовать существующие на Украине раскольнические структуры лишь усугубляет страдания верующих канонической Украинской православной церкви (УПЦ), заявил синод Русской православной церкви, выразив "всестороннюю поддержку" предстоятелю УПЦ, митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию.

"Лицемерно оправдываясь стремлением к восстановлению единства украинского Православия, Константинопольская Патриархия своими безрассудными и политически мотивированными решениями вносит еще большее разделение и усугубляет страдания канонической Православной Церкви Украины", — говорится в заявлении синода РПЦ.

"Выражаем всестороннюю поддержку блаженнейшему Митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию и всей полноте Украинской православной церкви в особо трудное для нее время. Молимся об укреплении ее верных чад в мужественном стоянии за истину и единство канонической Церкви в Украине", — добавили члены высшего управляющего органа Русской православной церкви.