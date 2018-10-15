В РПЦ оспорили притязания Константинопольского патриархата на УПЦ

МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным решение Константинопольского патриархата отозвать акт 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата.
"Акт 1686 года, подтверждающий пребывание Киевской митрополии в составе Московского патриархата и подписанный Святейшим Константинопольским Патриархом Дионисием IV и Священным Синодом Константинопольской Церкви, пересмотру не подлежит. Решение об его отзыве канонически ничтожно. В противном случае было бы возможно аннулирование любого документа, определяющего каноническую территорию и статус поместной Церкви — вне зависимости от его древности, авторитетности и общецерковного признания", — говорится в заявлении Синода РПЦ.
"Да и как возможна отмена решения, действовавшего на протяжении трех веков?" — задаются вопросом члены высшего управляющего органа Русской православной церкви.
Ранее Константинопольский патриархат принял решение приступить к предоставлению автокефалии церкви на Украине, а также немедленно восстановить ставропигию (представительство, непосредственно подчиненное Константинопольскому патриарху) в Киеве. Константинополь также решил отменить анафему и все запреты, наложенные РПЦ на главу самопровозглашенного "Киевского патриархата" Филарета, и восстановить его, а также лидера еще одной неканонической структуры — Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макария и их последователей в церковных правах и сане. А их паству — "восстановить к общению с Церковью". Таким образом, Константинополь впервые признал легитимными раскольнические церковные структуры на Украине. Кроме того, Константинопольский патриархат фактически заявил о своих правах на Украину, отозвав правовые обязательства исторического письма 1686 года о передаче Московскому патриарху права назначать митрополита Киевского, избранного собором его епархии.
УПЦ в свою очередь не исключила разрыва общения с Константинополем и наложения анафемы на константинопольского патриарха Варфоломея, отметив, что считает решение Константинополя по украинской церкви неканоническим, глубоко враждебным актом и вмешательством в дела поместной церкви.