В РПЦ оспорили притязания Константинопольского патриархата на УПЦ

МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным решение Константинопольского патриархата отозвать акт 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата.

В понедельник Священный Синод РПЦ принял решение о полном разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Заседание Священного Синода Русской православной церкви в понедельник впервые прошло в Минске под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла, его главная тема — оценка действий Константинопольского патриархата на Украине и выработка ответных мер РПЦ.

"Акт 1686 года, подтверждающий пребывание Киевской митрополии в составе Московского патриархата и подписанный Святейшим Константинопольским Патриархом Дионисием IV и Священным Синодом Константинопольской Церкви, пересмотру не подлежит. Решение об его отзыве канонически ничтожно. В противном случае было бы возможно аннулирование любого документа, определяющего каноническую территорию и статус поместной Церкви — вне зависимости от его древности, авторитетности и общецерковного признания", — говорится в заявлении Синода РПЦ.

Также отмечается, что в грамоте 1686 года "и иных сопутствующих ей документах" ничего не сказано ни о временном характере передачи Киевской митрополии в ведение РПЦ, ни о том, что данный акт может быть отменен. Поэтому попытка Константинопольского патриархата "в политических и своекорыстных видах" пересмотреть данное постановление "противоречит духу священных канонов православной Церкви". А они, отмечает синод, не допускают возможности пересмотра "установившихся и не оспариваемых на протяжении длительного времени церковных границ".

"Да и как возможна отмена решения, действовавшего на протяжении трех веков?" — задаются вопросом члены высшего управляющего органа Русской православной церкви.

Они напомнили, что сроки, в которые решаются споры о пересмотре канонических границ той или иной поместной Церкви, установлены канонами. Так, например, 17-е правило IV Вселенского собора "устанавливает тридцатилетний срок давности для возможного соборного рассмотрения споров о принадлежности даже отдельных церковных приходов".

Ранее Константинопольский патриархат принял решение приступить к предоставлению автокефалии церкви на Украине, а также немедленно восстановить ставропигию (представительство, непосредственно подчиненное Константинопольскому патриарху) в Киеве. Константинополь также решил отменить анафему и все запреты, наложенные РПЦ на главу самопровозглашенного "Киевского патриархата" Филарета, и восстановить его, а также лидера еще одной неканонической структуры — Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макария и их последователей в церковных правах и сане. А их паству — "восстановить к общению с Церковью". Таким образом, Константинополь впервые признал легитимными раскольнические церковные структуры на Украине. Кроме того, Константинопольский патриархат фактически заявил о своих правах на Украину, отозвав правовые обязательства исторического письма 1686 года о передаче Московскому патриарху права назначать митрополита Киевского, избранного собором его епархии.

В РПЦ назвали решения Синода легализацией раскола и заявили, что они нанесут катастрофический вред, коснувшись судеб миллионов людей не только на Украине, но и во всем православном мире. Общение Константинополя с раскольниками разрушает каноническое православие, абсурдность снятия анафемы с Филарета совершенно очевидна, заявил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

УПЦ в свою очередь не исключила разрыва общения с Константинополем и наложения анафемы на константинопольского патриарха Варфоломея, отметив, что считает решение Константинополя по украинской церкви неканоническим, глубоко враждебным актом и вмешательством в дела поместной церкви.