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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

В Кашине отметили 650-летие преставления Анны Кашинской

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© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиВ Кашине отметили 650-летие преставления Анны КашинскойВ Кашине отметили 650-летие преставления Анны Кашинской
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области

ТВЕРЬ, 15 окт — РИА Новости. Сотни человек, в числе которых был губернатор Верхневолжья Игорь Руденя, приняли участие в торжественных мероприятиях в городе Кашине, посвящённых 650-летию со дня преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

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© РИА Новости / Виктор Толочко
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Митрополит Тверской и Кашинский Савва провел в кафедральном соборе Вознесения Господня в Кашине Божественную литургию.
В Кашин также приехали депутаты Государственной Думы РФ Светлана Максимова и Сергей Веремеенко, председатель Законодательного собрания Тверской области Сергей Голубев, другие почетные гости, паломники, жители города, представители православных общественных организаций.

"Для нас образ Анны Кашинской является самым ярким символом того, как надо строить свою жизнь, относиться к близким и всему, что тебя окружает. Многое менялось за эти шесть с половиной веков — руководители государства, системы управления, традиции и обычаи, но почитание княгини Анны Кашинской остается неизменным", — цитирует пресс-служба слова Рудени.

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиВ Кашине отметили 650-летие преставления Анны Кашинской
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
В Кашине отметили 650-летие преставления Анны Кашинской

Губернатор также посетил Николаевский Клобуков женский монастырь, который в понедельник станет местом проведения Архиерейского совета Тверской митрополии. Среди других памятных мероприятий — театрализованное представление "Житие святой благоверной княгини Анны Кашинской" в районном Доме культуры.

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© AFP 2018 / Alberto Pizzoli
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Святая Анна Кашинская — одна из трех дочерей ростовского князя Дмитрия Борисовича. В ноября 1294 года в Спасо-Преображенском соборе Твери состоялось ее венчание с князем Михаилом Тверским. После страдальческой кончины мужа Анна приняла монашеский постриг в Тверском Софийском монастыре. Летом 1367 года сын Анны, князь кашинский Василий Михайлович захватил Тверь, но литовские войска заставили его оставить город. Вместе с сыном Тверь покинула и Анна, местом ее духовных подвигов стал город Кашин.

Скончалась Анна Кашинская 15 октября 1368 года.

Главные мероприятия в честь 700-летия подвига Михаила Тверского и 650-летия со дня преставления Анны Кашинской пройдут в регионе 5 декабря. В этот день запланировано проведение международной конференции Российского исторического общества в Тверском госуниверситете, перезвон колоколов храмов Тверской области, церемония гашения почтовой марки и другие события.

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