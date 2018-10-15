Глава РПЦ прокомментировал отношения церкви и государства в Белоруссии

МИНСК, 15 окт — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил признательность президенту Белоруссии Александру Лукашенко за состояние религиозной жизни в стране и позитивные взаимоотношения власти с Белорусской православной церковью, отметив "огромные перемены" к лучшему в стране по сравнению с 1990-ми годами.

"Хотел бы особенно подчеркнуть благополучное состояние религиозной жизни в Белоруссии, и в первую очередь хотел бы поблагодарить вас за церковно-государственные отношения по линии взаимоотношения правительства Белоруссии с Белорусской православной церковью", — сказал патриарх на встрече с Лукашенко в его резиденции в Минске.

По словам предстоятеля, с Белоруссией связана очень большая часть его жизни, и он может сравнивать то, что было в стране в 1990-е годы, с тем, что стало сейчас. По оценке патриарха, "перемены огромные".

"Когда приезжаешь в Белоруссию, особенно в Минск, видишь эти огромные пространства, наполненные воздухом, чистотой, красивые улицы, и понимаешь, что президент, власть обращают особе внимание на качество жизни людей. Потому что жизнь в больших городах связана тоже со стрессом. И если в большом городе создается такое уютное пространство для жизни, то это значит, что о людях думают", — сказал патриарх.

Он отметил, что сегодня очень много проблем в жизни человека и общества проистекают от технологического развития.

"Хотим мы или не хотим, но человеческая цивилизация развивается так, что из-за греховного стремления увеличивать потребление каждым человеком, а это стремление греховное, поневоле очень сильно развивается промышленность, отсюда загрязнение среды и многое такое, что наносит ущерб человеку. И поэтому, конечно, забота власти об окружающей среде, о культурной среде, о духовной среде свидетельствует о том, что самые главные стратегические цели и задачи, от которых зависит реально будущее человечества, находится во внимании власти", — отметил глава РПЦ.

Качество человеческой жизни, добавил патриарх, и определяет успех деятельности политиков. А "в качество входит не только уровень зарплат, а все то, что окружает человека, обеспечивает его благополучие", отметил патриарх Кирилл.