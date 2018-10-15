МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ответ на объявление Константинопольского патриархата об отмене решения 1686 года напомнил, что запорожское казачество было принято в подданство России в 1654 году, которое тоже можно отменить с возвратом прежних территорий.
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"С Россией — одним из старейших государств Европы — игры в историю плохи, нам всегда есть, чем крыть. В ответ мы можем отменить решение царя Алексея Михайловича, который в 1654 году удовлетворил просьбу запорожского казачества под руководством Богдана Хмельницкого о принятии в подданство России", — написал Жириновский в своем Telegram-канале.
"Соответственно Украина должна будет вернуться в границы территорий, которые тогда населяли запорожские казаки. Все остальное было присоединено к Украине, когда она была в составе России и представляла собой набор губерний и вообще даже Украиной не называлась. Эти территории должны отойти России", — заключил политик.