МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ответ на объявление Константинопольского патриархата об отмене решения 1686 года напомнил, что запорожское казачество было принято в подданство России в 1654 году, которое тоже можно отменить с возвратом прежних территорий.

Как, на ваш взгляд, должна ответить РПЦ на решения Константинополя по Украине? Следует немедленно разорвать все контакты со Вселенским патриархатом

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Ранее синод Константинопольского патриархата официально объявил о решении "восстановить" свое подворье в Киеве, принять в общение лидеров раскольнических церковных структур на Украине и отозвать решение Константинополя 1686 года о передаче патриарху Московскому права рукополагать митрополитов Киевских.

"С Россией — одним из старейших государств Европы — игры в историю плохи, нам всегда есть, чем крыть. В ответ мы можем отменить решение царя Алексея Михайловича, который в 1654 году удовлетворил просьбу запорожского казачества под руководством Богдана Хмельницкого о принятии в подданство России", — написал Жириновский в своем Telegram-канале.

"Соответственно Украина должна будет вернуться в границы территорий, которые тогда населяли запорожские казаки. Все остальное было присоединено к Украине, когда она была в составе России и представляла собой набор губерний и вообще даже Украиной не называлась. Эти территории должны отойти России", — заключил политик.