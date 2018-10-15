Власти Тайваня пригласили папу римского Франциска посетить остров

ПЕКИН, 15 окт – РИА Новости. Заместитель главы администрации Тайваня Чэнь Цзяньжэнь во время визита в Ватикан пригласил папу римского Франциска посетить остров, говорится в заявлении на сайте администрации острова.

Чэнь Цзяньжэнь находится с визитом в Ватикане с 11 по 16 октября, во время встречи с понтификом он передал папе римскому Франциску наилучшие пожелания от главы администрации Тайваня Цай Инвэнь. Папа римский сказал, что будет молиться за Тайвань, однако пока не сообщается, принял ли понтифик приглашение, которое последовало на фоне недавнего соглашения Пекина и Ватикана о назначении епископов на территории Китая.

В конце сентября стало известно, что Ватикан и власти КНР заключили предварительное соглашение о назначении епископов на территории Китая. Договоренность, которую назвали исторической, была достигнута в ходе визита в Пекин заместителя Секретаря по отношениям с государствами монсеньора Антуана Камиллери, который провел переговоры с замглавы китайского МИД КНР Ван Чао.

Ватикан входит в число 17 стран, которые до сих пор которые имеют официальные связи с Тайванем. За последний год связи с Тайванем в пользу Пекина разорвали Сальвадор, Доминиканская Республика и Буркина-Фасо.

После заключения соглашения между Пекином и Ватиканом, на Тайване появились опасения, что Ватикан откажется от связей с Тайбэем в пользу материкового Китая. Однако Чэнь Цзяньжэнь выразил уверенность в устойчивости 76-летних дипломатических отношениях острова и Святого престола, заявив, что соглашение касается лишь религиозных проблем и никак не отразится на дипломатических связях.

В настоящее время в КНР фактически существуют две католические церкви. Официальная церковь, епископы которой назначены китайскими властями без согласования со Святым престолом, насчитывает около 6 миллионов человек, а подпольная, по данным западных СМИ, около 12 миллионов последователей.

Вопрос о процедуре назначения католических епископов является главным препятствием для нормализации отношений. Пекин настаивает на том, чтобы Ассоциация китайских католиков-патриотов сама назначала китайских епископов, однако Святой престол отдает это право единолично папе Римскому. Сейчас Ватикан не поддерживает дипломатических отношений с Пекином и является единственной в Европе страной, официально признающей государством Тайвань.