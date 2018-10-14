В УПЦ рассказали об обстановке возле Киево-Печерской Лавры

КИЕВ, 14 окт — РИА Новости. Обстановка возле Киево-Печерской Лавры в центре Киева днем в воскресенье спокойная, заявил представитель Украинской православной церкви Николай Данилевич.

Ранее наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел говорил, что опасается попыток ее захвата радикалами на праздник Покрова Пресвятой Богородицы, который отмечают 14 октября. Митрополит призывал верующих целый день находиться в главной украинской святыне. В воскресенье в Киеве проходит марш националистов.

"Вокруг Лавры есть полиция, достаточно много. Людей в Лавре тоже много. Много транспорта вокруг Лавры. Только что я закончил венчание в Академическом храме Лавры. После венчания благословил солдата, который уезжает на Восток. Доступ в храмы свободный. Все спокойно и празднично",- написал Данилевич на своей странице в соцсети Facebook.

Как передает корреспондент РИА Новости, охрана общественного порядка возле лавры усилена. Неподалеку от лавры стоят несколько полицейских автобусов, а также машин скорой помощи, около 10 автомобилей Национальной гвардии, среди которых бронеавтомобиль "Козак". Правоохранители выборочно проверяли припаркованные неподалеку автомобили на наличие опасных предметов. Также полиция взяла в окружение группу молодых людей, которые не называют себя и не говорят, для чего пришли к лавре. Вход на территорию монастыря открыт, все желающие могут попасть внутрь.

Константинопольский патриархат принял решение приступить к предоставлению автокефалии церкви на Украине, а также немедленно восстановить ставропигию (представительство, непосредственно подчиненное Константинопольскому патриарху) в Киеве. Константинополь также решил отменить анафему и все запреты, наложенные РПЦ на главу самопровозглашенного "Киевского патриархата" Филарета, и восстановить его, а также лидера еще одной неканонической структуры — Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макария и их последователей в церковных правах и сане. А их паству — "восстановить к общению с Церковью". Таким образом, Константинополь впервые признал легитимными раскольнические церковные структуры на Украине. Кроме того, Константинопольский патриархат фактически заявил о своих правах на Украину, отозвав правовые обязательства исторического письма 1686 года о передаче Московскому патриарху права назначать митрополита Киевского, избранного собором его епархии.

В РПЦ назвали решения Синода легализацией раскола и заявили, что они нанесут катастрофический вред, коснувшись судеб миллионов людей не только на Украине, но и во всем православном мире. Общение Константинополя с раскольниками разрушает каноническое православие, абсурдность снятия анафемы с Филарета совершенно очевидна, заявил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

УПЦ в свою очередь не исключила разрыва общения с Константинополем и наложения анафемы на константинопольского патриарха Варфоломея, отметив, что считает решение Константинополя по украинской церкви неканоническим, глубоко враждебным актом и вмешательством в дела поместной церкви.