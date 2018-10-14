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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Порошенко рассказал, как будет проходить собор по объединению церквей

Сюжет:
Ситуация вокруг УПЦ (211)
01476
© РИА Новости / Михаил МаркивПерейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко. Архивное фотоПрезидент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Маркив
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КИЕВ, 14 окт — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в соборе по объединению церквей примут участие епископы Украинской православной церкви.

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    Следует немедленно разорвать все контакты со Вселенским патриархатом

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"Томос будет вручен предстоятелю церкви достойному, авторитетному, опытному владыке, которого изберет объединенный архиерейский собор. На этот собор соберутся все епископы УПЦ Киевского патриархата, все епископы автокефальной церкви, и подчеркиваю, будет и группа епископов УПЦ Московского патриархата", — заявил Порошенко в воскресенье, выступая по случаю Дня защитника Украины.

Порошенко отметил, что решение о предоставление украинской церкви автокефалии уже принято, несмотря на то, что Константинопольский синод заявил лишь о начале этого процесса, но не о самом томосе. Он добавил, что церковью-матерью для Киева всегда будет Константинопольский патриархат. "По ту сторону моря раскинулся Константинополь — Царьград. Оттуда и пришла к нам вера Христова. Там наша церковь-мать. К ней мы обратились за предоставления автокефалии. И Вселенский патриарх — единственный во всем мире, кто вместе с Синодом имеет право ее предоставить", — сказал Порошенко.

По его мнению, предоставление украинской церкви автокефалии является вопросом украинской независимости и мировой геополитики. "Вопрос автокефалии уходит далеко за границы церковной жизни. Это вопрос нашей украинской независимости…", — заявил президент Украины.

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Он пообещал не оказывать давление на прихожан разных конфессий. "Я гарантирую, что не будет никакого давления, я гарантирую, что будет сохранено право своей дороги к Богу каждого украинца", — сказал Порошенко.

Президент Украины добавил, что дело полного "розмосковлення" церкви выпало нынешнему поколению украинцев. "Восстановление независимости в 1991 году вполне логично вернуло на повестку дня и проблему независимой православной церкви… Поэтому завершить дело, которое Иван Огиенко (Илларион – В 1951 году был избран) называл делом "полного розмосковлення" церкви, сейчас выпало нашем с вами поколению. И мы с вами это делаем", — заявил Порошенко воскресенье, выступая по случаю Дня защитника Украины.

Синод Константинопольского патриархата ранее заявил, что приступил к предоставлению автокефалии церкви на Украине. Он также принял решение о снятии анафемы с глав двух неканонических церковных структур на Украине — самопровозглашенного "патриарха Киевского" Филарета Денисенко, преданного анафеме Русской православной церковью в 1997 году, и Макария Малетича (Украинская автокефальная православная церковь). Константинополь также заявил о своих правах на Украину и аннулировал обязательство исторического письма 1686 года, которое давало право Московскому патриарху назначать митрополита Киевского.

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© РИА Новости / Николай Лазаренко
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В РПЦ назвали решения Синода легализацией раскола и заявили, что они нанесут катастрофический вред, коснувшись судеб миллионов людей не только на Украине, но и во всем православном мире. Общение Константинополя с раскольниками разрушает каноническое православие, абсурдность снятия анафемы с Филарета совершенно очевидна, заявил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

УПЦ в свою очередь не исключила разрыва общения с Константинополем и наложения анафемы на константинопольского патриарха Варфоломея, отметив, что считает решение Константинополя по украинской церкви неканоническим, глубоко враждебным актом и вмешательством в дела поместной церкви.

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