Порошенко рассказал, как будет проходить собор по объединению церквей

КИЕВ, 14 окт — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в соборе по объединению церквей примут участие епископы Украинской православной церкви.

Как, на ваш взгляд, должна ответить РПЦ на решения Константинополя по Украине? Следует немедленно разорвать все контакты со Вселенским патриархатом

Нужно дождаться окончательного решения вопроса с автокефалией

РПЦ должна пытаться решить спор дипломатическими методами

Не слежу за ситуацией Результаты 51.2% Следует немедленно разорвать все контакты со Вселенским патриархатом

20.6% Нужно дождаться окончательного решения вопроса с автокефалией

14.4% РПЦ должна пытаться решить спор дипломатическими методами

13.8% Не слежу за ситуацией Все опросы Голосовать

"Томос будет вручен предстоятелю церкви достойному, авторитетному, опытному владыке, которого изберет объединенный архиерейский собор. На этот собор соберутся все епископы УПЦ Киевского патриархата, все епископы автокефальной церкви, и подчеркиваю, будет и группа епископов УПЦ Московского патриархата", — заявил Порошенко в воскресенье, выступая по случаю Дня защитника Украины.

Порошенко отметил, что решение о предоставление украинской церкви автокефалии уже принято, несмотря на то, что Константинопольский синод заявил лишь о начале этого процесса, но не о самом томосе. Он добавил, что церковью-матерью для Киева всегда будет Константинопольский патриархат. "По ту сторону моря раскинулся Константинополь — Царьград. Оттуда и пришла к нам вера Христова. Там наша церковь-мать. К ней мы обратились за предоставления автокефалии. И Вселенский патриарх — единственный во всем мире, кто вместе с Синодом имеет право ее предоставить", — сказал Порошенко.

По его мнению, предоставление украинской церкви автокефалии является вопросом украинской независимости и мировой геополитики. "Вопрос автокефалии уходит далеко за границы церковной жизни. Это вопрос нашей украинской независимости…", — заявил президент Украины.

Он пообещал не оказывать давление на прихожан разных конфессий. "Я гарантирую, что не будет никакого давления, я гарантирую, что будет сохранено право своей дороги к Богу каждого украинца", — сказал Порошенко.

Президент Украины добавил, что дело полного "розмосковлення" церкви выпало нынешнему поколению украинцев. "Восстановление независимости в 1991 году вполне логично вернуло на повестку дня и проблему независимой православной церкви… Поэтому завершить дело, которое Иван Огиенко (Илларион – В 1951 году был избран) называл делом "полного розмосковлення" церкви, сейчас выпало нашем с вами поколению. И мы с вами это делаем", — заявил Порошенко воскресенье, выступая по случаю Дня защитника Украины.

Синод Константинопольского патриархата ранее заявил, что приступил к предоставлению автокефалии церкви на Украине. Он также принял решение о снятии анафемы с глав двух неканонических церковных структур на Украине — самопровозглашенного "патриарха Киевского" Филарета Денисенко, преданного анафеме Русской православной церковью в 1997 году, и Макария Малетича (Украинская автокефальная православная церковь). Константинополь также заявил о своих правах на Украину и аннулировал обязательство исторического письма 1686 года, которое давало право Московскому патриарху назначать митрополита Киевского.

В РПЦ назвали решения Синода легализацией раскола и заявили, что они нанесут катастрофический вред, коснувшись судеб миллионов людей не только на Украине, но и во всем православном мире. Общение Константинополя с раскольниками разрушает каноническое православие, абсурдность снятия анафемы с Филарета совершенно очевидна, заявил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

УПЦ в свою очередь не исключила разрыва общения с Константинополем и наложения анафемы на константинопольского патриарха Варфоломея, отметив, что считает решение Константинополя по украинской церкви неканоническим, глубоко враждебным актом и вмешательством в дела поместной церкви.