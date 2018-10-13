В Москве возбудили дело после поджога храма

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело по факту возгорания деревянного храма на востоке Москвы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по столице.
"Полицией возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества", — говорится в сообщении.
По информации пресс-службы Восточного викариатства Москвы, сторож, вызвав пожарный расчет, до его прибытия попытался сам потушить возгорание с помощью огнетушителя. На место происшествия также был вызван наряд полиции. Общий ущерб от пожара еще предстоит оценить.
По словам настоятеля деревянного храма иерея Федора Яновского, согласно записи с видеокамеры в субботу около 03:50 мск на территории появился человек в маске, с рюкзаком и с двумя бутылками в руках. Он сначала обливал наружные стены деревянного храма и воскресной школы жидкостью из бутылок, потом поджег и около 04:00 скрылся с заднего двора.
Нападения на храм в Ухтомке неоднократно совершались в 2014 году. В ночь на 15 января группа людей повредила забор, опрокинула вагончик охраны и вырвала сваи фундамента из земли. На следующий день были разбиты стекла вагончика. А 5 ноября злоумышленник принес к двери храма мешок со стройматериалами и поджег его, однако пожар вовремя был обнаружен и не смог далеко распространиться. С тех пор инцидентов на территории храма не происходило.