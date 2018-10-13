В Москве возбудили дело после поджога храма

На месте пожара во временном деревянном храме в честь иконы Божией Матери Умягчение злых сердец и воскресной школе в Ухтомке

На месте пожара во временном деревянном храме в честь иконы Божией Матери Умягчение злых сердец и воскресной школе в Ухтомке

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело по факту возгорания деревянного храма на востоке Москвы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по столице.

Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению Московского патриархата со ссылкой на пресс-службу Восточного викариатства ранее сообщил, что неизвестный злоумышленник в ночь на субботу поджег временный деревянный храм в Ухтомке и расположенную рядом воскресную школу.

"Полицией возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества", — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы Восточного викариатства Москвы, сторож, вызвав пожарный расчет, до его прибытия попытался сам потушить возгорание с помощью огнетушителя. На место происшествия также был вызван наряд полиции. Общий ущерб от пожара еще предстоит оценить.

© Фото : предоставлено пресс-службой Восточного викариатства Москвы На месте пожара во временном деревянном храме в честь иконы Божией Матери "Умягчение злых сердец" и воскресной школе в Ухтомке © Фото : предоставлено пресс-службой Восточного викариатства Москвы На месте пожара во временном деревянном храме в честь иконы Божией Матери "Умягчение злых сердец" и воскресной школе в Ухтомке

По словам настоятеля деревянного храма иерея Федора Яновского, согласно записи с видеокамеры в субботу около 03:50 мск на территории появился человек в маске, с рюкзаком и с двумя бутылками в руках. Он сначала обливал наружные стены деревянного храма и воскресной школы жидкостью из бутылок, потом поджег и около 04:00 скрылся с заднего двора.

Временный деревянный храм в честь иконы Божией матери "Умягчение злых сердец" и воскресная школа возведены на участке, выделенном правительством Москвы для строительства каменного храма в честь иконы Божией матери "Споручница грешных" в рамках программы "200 храмов" на улице Камова. Именно в деревянном храме пока совершаются все богослужения. Работы по возведению каменного храма должны завершиться в 2019 году.

Нападения на храм в Ухтомке неоднократно совершались в 2014 году. В ночь на 15 января группа людей повредила забор, опрокинула вагончик охраны и вырвала сваи фундамента из земли. На следующий день были разбиты стекла вагончика. А 5 ноября злоумышленник принес к двери храма мешок со стройматериалами и поджег его, однако пожар вовремя был обнаружен и не смог далеко распространиться. С тех пор инцидентов на территории храма не происходило.