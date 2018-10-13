В РПЦ призвали защитить храмы на Украине от националистов

МИНСК, 13 окт — РИА Новости. В Русской православной церкви надеются, что власти Украины смогут поддержать мир и не встанут ни на одну из сторон в случае угрозы захватов храмов УПЦ националистами, заявил в субботу журналистам пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков.

Ранее наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел сообщил об угрозах со стороны радикальных группировок организовать захваты лавр, храмов и монастырей УПЦ 14 октября, когда националисты отмечают один из своих праздников.

"Понятно, что ситуация очень напряжена, и атмосфера очень и очень непростая, и, конечно, мы молимся и надеемся на то, что все эти обстоятельства не приведут к какого-то рода столкновениям и каким-то конфликтам. Очень хочется надеяться, что горячие головы со всех сторон будут сдержаны, и соответствующие органы власти Украины найдут в себе силы поддерживать мир, а не вставать на одну из сторон в уже существующем сейчас конфликте", — сказал Волков.

Константинопольский патриархат принял решение приступить к предоставлению автокефалии церкви на Украине, а также немедленно восстановить ставропигию (представительство, непосредственно подчиненное Константинопольскому патриарху) в Киеве. Константинополь также решил отменить анафему и все запреты, наложенные РПЦ на главу самопровозглашенного "Киевского патриархата" Филарета, и восстановить его, а также лидера еще одной неканонической структуры — Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макария и их последователей в церковных правах и сане. А их паству — "восстановить к общению с Церковью". Таким образом, Константинополь впервые признал легитимными раскольнические церковные структуры на Украине. Кроме того, Константинопольский патриархат фактически заявил о своих правах на Украину, отозвав правовые обязательства исторического письма 1686 года о передаче Московскому патриарху права назначать митрополита Киевского, избранного собором его епархии.

В РПЦ назвали решения Синода легализацией раскола и заявили, что они нанесут катастрофический вред, коснувшись судеб миллионов людей не только на Украине, но и во всем православном мире. Общение Константинополя с раскольниками разрушает каноническое православие, абсурдность снятия анафемы с Филарета совершенно очевидна, заявил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

УПЦ в свою очередь не исключила разрыва общения с Константинополем и наложения анафемы на константинопольского патриарха Варфоломея, отметив, что считает решение Константинополя по украинской церкви неканоническим, глубоко враждебным актом и вмешательством в дела поместной церкви.