В УПЦ назвали Константинополь инструментом большой политической игры

КИЕВ, 13 окт – РИА Новости. Константинопольский патриархат в случае с автокефалией для Украины стал инструментом большой политической игры, цель которой заключается в том, чтобы на Украине не наступил мир, считает митрополит Горловский и Славянский Митрофан. По мнению митрополита Запорожского и Мелитопольского Луки, действия Константинополя угрожают единству церкви и каноническим основам.

"У человека, который смотрит на последние события церковной жизни со стороны, складывается впечатление, что две юрисдикции разбираются между собой, кто главнее, борются за территорию. На самом деле это не так. Вопрос предоставления автокефалии Украине — это вообще вопрос не церковный. В церковную жизнь очень грубо вмешались политики. В данном случае Константинопольский патриархат — это инструмент большой политической игры, цель которой заключается в том, чтобы в Украине не наступил мир", — приводит слова митрополита Митрофана информационно-просветительский отдел Украинской православной церкви (УПЦ).

По мнению митрополита, сосуществование нескольких юрисдикций на одной территории возможно, только если государство не вмешивается в жизнь церкви. "Но мы понимаем, какой была идея представителей власти, ее открыто озвучивает президент Порошенко: это окончательный разрыв духовной связи с Русской православной церковью. Поэтому надежды на то, что государство не будет вмешиваться в жизнь церковных общин, у нас нет"?— считает митрополит.

Он отметил, что сейчас нужно дождаться решений синода УПЦ и реакции других поместных церквей, чтобы понять, как вести себя дальше.

Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука, в свою очередь, полагает, что решения Константинополя враждебны и создают угрозу единству церквей.

"Настолько откровенно враждебное деяние священного синода Константинопольского патриархата по отношению к Украинской православной церкви создает явную угрозу для общения и единства церквей, подрывая канонические, святыми отцами установленные основы наших взаимоотношений. Данным решением Константинопольская церковь высокомерно усваивает себе право вмешательства во внутренние дела других церквей", — приводит его обращение сайт УПЦ.

По словам митрополита Луки, после константинопольских решений возникает больше вопросов, чем ответов, хотя они должны были урегулировать церковную ситуацию на Украине. В частности, непонятно, как восстановить раскольничью иерархию.

"Призываю вас хранить единство духа в союзе мира, быть верными чадами матери-церкви во главе с ее предстоятелем — блаженнейшим митрополитом Онуфрием и своих пастырей, не оставляющих его в своих молитвах во время богослужения", — говорится в обращении.

Вопрос об автокефалии

На этой неделе Константинопольский патриархат объявил, что приступает к предоставлению автокефалии церкви на Украине, а также о восстановлении ставропигии (представительства, непосредственно подчиненного патриарху) в Киеве. Кроме того, Константинополь решил отменить анафему и все запреты, наложенные РПЦ на главу самопровозглашенного "Киевского патриархата" Филарета и лидера еще одной неканонической структуры — Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макария. Их восстановят в церковных правах и сане, а их паству — "к общению с Церковью". Таким образом, Константинополь впервые признал легитимными раскольнические церковные структуры на Украине.

Помимо этого, он фактически заявил о правах на Украину, отозвав обязательства исторического письма 1686 года о передаче Московскому патриарху права назначать митрополита Киевского, избранного собором его епархии.

В РПЦ решения Синода назвали легализацией раскола и заявили, что они нанесут катастрофический миллионам людей не только на Украине, но и во всем православном мире. Общение Константинополя с раскольниками разрушает каноническое православие, абсурдность снятия анафемы с Филарета совершенно очевидна, заявил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

УПЦ, в свою очередь, не исключила, что разорвет общение с Константинополем и наложит анафему на патриарха Варфоломея. Решение Константинополя в УПЦ считают неканоническим, глубоко враждебным актом и вмешательством в дела поместной церкви.