В УПЦ назвали Константинополь инструментом большой политической игры

КИЕВ, 13 окт – РИА Новости. Константинопольский патриархат в случае с автокефалией для Украины стал инструментом большой политической игры, цель которой заключается в том, чтобы на Украине не наступил мир, считает митрополит Горловский и Славянский Митрофан. По мнению митрополита Запорожского и Мелитопольского Луки, действия Константинополя угрожают единству церкви и каноническим основам.приводит слова митрополита Митрофана информационно-просветительский отдел Украинской православной церкви (УПЦ).
По мнению митрополита, сосуществование нескольких юрисдикций на одной территории возможно, только если государство не вмешивается в жизнь церкви. "Но мы понимаем, какой была идея представителей власти, ее открыто озвучивает президент Порошенко: это окончательный разрыв духовной связи с Русской православной церковью. Поэтому надежды на то, что государство не будет вмешиваться в жизнь церковных общин, у нас нет"?— считает митрополит.
Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука, в свою очередь, полагает, что решения Константинополя враждебны и создают угрозу единству церквей.
"Настолько откровенно враждебное деяние священного синода Константинопольского патриархата по отношению к Украинской православной церкви создает явную угрозу для общения и единства церквей, подрывая канонические, святыми отцами установленные основы наших взаимоотношений. Данным решением Константинопольская церковь высокомерно усваивает себе право вмешательства во внутренние дела других церквей", — приводит его обращение сайт УПЦ.
"Призываю вас хранить единство духа в союзе мира, быть верными чадами матери-церкви во главе с ее предстоятелем — блаженнейшим митрополитом Онуфрием и своих пастырей, не оставляющих его в своих молитвах во время богослужения", — говорится в обращении.
Вопрос об автокефалии
Помимо этого, он фактически заявил о правах на Украину, отозвав обязательства исторического письма 1686 года о передаче Московскому патриарху права назначать митрополита Киевского, избранного собором его епархии.
УПЦ, в свою очередь, не исключила, что разорвет общение с Константинополем и наложит анафему на патриарха Варфоломея. Решение Константинополя в УПЦ считают неканоническим, глубоко враждебным актом и вмешательством в дела поместной церкви.