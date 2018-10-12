Эстонская православная церковь осудила решение Константинополя по УПЦ

ТАЛЛИН, 12 окт — РИА Новости. Эстонская православная церковь Московского патриархата осуждает решение синода Константинопольского патриархата о представлении автокефалии Украине, сообщил в пятницу РИА Новости пресс-секретарь ЭПЦ МП протоиерей Даниил Леписк.

Он напомнил, что Синод ЭПЦ МП на недавнем заседании решительно осудил антиканонические деяния Константинопольского патриархата на Украине. "Православию Украины будет нанесён тяжёлый урон, а украинские православные верующие подвергнутся дискриминации, оказавшись без своих храмов и монастырей", — отметил Леписк.

Синод Константинопольского патриархата ранее заявил, что приступил к предоставлению автокефалии церкви на Украине. Константинополь также решил отменить анафему и все запреты, наложенные Русской церковью на главу неканонической церкви Филарета Денисенко. Лидер еще одной раскольнической структуры на Украине, Макарий Малетич, и их с Денисенко последователи "восстановлены до их иерархического или священнического звания", а их паства "восстановлена к общению с церковью".

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Константинополь также заявил о своих правах на Украину и аннулировал обязательство исторического письма 1686 года о передаче Московскому патриархату Киевской митрополии, которое давало право патриарху Московскому назначать митрополита Киевского.

Кроме того, Синод Константинопольской православной церкви принял решение "восстановить немедленно ставропигию вселенского патриарха в Киеве, одну из его многих ставропигий в Украине, которые там всегда существовали". Ставропигия – это представительство, непосредственно подчиненное константинопольскому патриарху.

В РПЦ назвали решения Синода легализацией раскола и заявили, что они нанесут катастрофический вред, коснувшись судеб миллионов людей не только на Украине, но и во всем православном мире. Общение Константинополя с раскольниками разрушает каноническое православие, абсурдность снятия анафемы с Филарета совершенно очевидна, заявил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

УПЦ в свою очередь не исключила разрыва общения с Константинополем и наложения анафемы на константинопольского патриарха Варфоломея, отметив, что считает решение Константинополя по украинской церкви неканоническим, глубоко враждебным актом и вмешательством в дела поместной церкви.