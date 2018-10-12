Эстонская православная церковь осудила решение Константинополя по УПЦ

ТАЛЛИН, 12 окт — РИА Новости. Эстонская православная церковь Московского патриархата осуждает решение синода Константинопольского патриархата о представлении автокефалии Украине, сообщил в пятницу РИА Новости пресс-секретарь ЭПЦ МП протоиерей Даниил Леписк.
Синод Константинопольского патриархата ранее заявил, что приступил к предоставлению автокефалии церкви на Украине. Константинополь также решил отменить анафему и все запреты, наложенные Русской церковью на главу неканонической церкви Филарета Денисенко. Лидер еще одной раскольнической структуры на Украине, Макарий Малетич, и их с Денисенко последователи "восстановлены до их иерархического или священнического звания", а их паства "восстановлена к общению с церковью".
52.1%Следует немедленно разорвать все контакты со Вселенским патриархатом
20.8%Нужно дождаться окончательного решения вопроса с автокефалией
13.0%РПЦ должна пытаться решить спор дипломатическими методами
14.1%Не слежу за ситуацией
Кроме того, Синод Константинопольской православной церкви принял решение "восстановить немедленно ставропигию вселенского патриарха в Киеве, одну из его многих ставропигий в Украине, которые там всегда существовали". Ставропигия – это представительство, непосредственно подчиненное константинопольскому патриарху.
УПЦ в свою очередь не исключила разрыва общения с Константинополем и наложения анафемы на константинопольского патриарха Варфоломея, отметив, что считает решение Константинополя по украинской церкви неканоническим, глубоко враждебным актом и вмешательством в дела поместной церкви.