УПЦ призвала мировое православие оценить решение Константинополя

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Украинская православная церковь выразила надежду, что мировое православие даст объективную оценку решению Синода Константинопольского патриархата по автокефалии на Украине.

"То, что произошло на Синоде в Стамбуле вчера, потрясло весь православный мир. Похоже на то, что Константинопольский патриархат сознательно становится на путь раскола мирового православия. Патриарх Варфоломей проигнорировал призывы поместных церквей созвать совещание предстоятелей с целью выработки общего и соборного решения украинского церковного вопроса и в одностороннем порядке принял очень серьезные, но неверные решения. Надеюсь, что мировое православие даст этому деянию объективную оценку", — заявил управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварский Антоний.

По его словам, итоговый документ Константинопольского Синода порождает больше вопросов, чем дает ответов. В частности, неясным остается статус раскольнических структур так называемых "Украинской православной церкви Киевского патриархата" и "Украинской автокефальной православной церкви". Непонятно и по какой процедуре проходило рассмотрение апелляции Филарета Денисенко, возникает и много других вопросов.

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"В реальности для нашей церкви ничего не изменилось. Мы были, есть и остаемся единственной канонической церковью в Украине. Приняв в общение раскольников, патриарх Варфоломей не делает их каноничными, а сам становится на путь раскола. Раскольники остались раскольниками. Никакой автокефалии и томоса они не получили. И похоже на то, что они потеряли даже ту независимость, хоть и неканоническую, которую имели и на которой всегда настаивали", — сказал митрополит, комментарий которого приводит сайт УПЦ.

"Хотим обратить внимание нашего духовенства и мирян, что раскольники как были безблагодатными, так и остались. А соответственно, сослужить и молиться с ними запрещено", — добавил архиерей.

Синод Константинопольского патриархата ранее заявил, что приступил к предоставлению автокефалии церкви на Украине. Константинополь также решил отменить анафему и все запреты, наложенные Русской церковью на главу неканонической церкви Филарета Денисенко. Лидер еще одной раскольнической структуры на Украине, Макарий Малетич, и их с Денисенко последователи "восстановлены до их иерархического или священнического звания", а их паства "восстановлена к общению с церковью".

Константинополь также заявил о своих правах на Украину и аннулировал обязательство исторического письма 1686 года о передаче Московскому патриархату Киевской митрополии, которое давало право патриарху Московскому назначать митрополита Киевского.

Кроме того, Синод Константинопольской православной церкви принял решение "восстановить немедленно ставропигию вселенского патриарха в Киеве, одну из его многих ставропигий в Украине, которые там всегда существовали". Ставропигия – это представительство, непосредственно подчиненное константинопольскому патриарху.