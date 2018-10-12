Глава Чешской церкви выступил против попыток легализовать раскол на Украине

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Митрополит Чешских Земель и Словакии Ростислав в послании патриарху Московскому и всея Руси Кириллу заверил его в неизменности своей позиции относительно происходящего на Украине грубого вмешательства государственной власти во внутреннюю жизнь Церкви и призвал всех предстоятелей поместных церквей осудить "любую попытку легализовать украинских раскольников", сообщает в пятницу сайт Московского патриархата.

"Любая попытка легализовать украинских раскольников со стороны государственной власти должна быть решительно осуждена всеми предстоятелями поместных православных церквей. Так как Православная Церковь зиждется на принципе соборности, мы твердо убеждены, что любые конфликтные ситуации и спорные вопросы, угрожающие единству православия, будут решены соборно, в строгом соответствии общепринятым церковным традициям и священным канонам", — говорится в послании митрополита Ростислава от 11 октября.

Синод Константинопольского патриархата ранее заявил, что приступил к предоставлению автокефалии церкви на Украине. Константинополь также решил отменить анафему и все запреты, наложенные Русской церковью на главу неканонической церкви Филарета Денисенко. Лидер еще одной раскольнической структуры на Украине, Макарий Малетич, и их с Денисенко последователи "восстановлены до их иерархического или священнического звания", а их паства "восстановлена к общению с церковью".

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Константинополь также заявил о своих правах на Украину и аннулировал обязательство исторического письма 1686 года о передаче Московскому патриархату Киевской митрополии, которое давало право патриарху Московскому назначать митрополита Киевского. Кроме того, Синод Константинопольской православной церкви принял решение "восстановить немедленно ставропигию вселенского патриарха в Киеве, одну из его многих ставропигий в Украине, которые там всегда существовали". Ставропигия – это представительство, непосредственно подчиненное константинопольскому патриарху.

В РПЦ назвали решения Синода легализацией раскола и заявили, что они нанесут катастрофический вред, коснувшись судеб миллионов людей не только на Украине, но и во всем православном мире. Общение Константинополя с раскольниками разрушает каноническое православие, абсурдность снятия анафемы с Филарета совершенно очевидна, заявил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

УПЦ в свою очередь не исключила разрыва общения с Константинополем и наложения анафемы на константинопольского патриарха Варфоломея, отметив, что считает решение Константинополя по украинской церкви неканоническим, глубоко враждебным актом и вмешательством в дела поместной церкви.