В Кремле следят за автокефалией на Украине, заявил Песков

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. В Кремле с особым вниманием следят за темой автокефалии на Украине, но государство не может вмешиваться в межцерковный диалог, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Синод Константинопольского патриархата ранее заявил, что приступил к предоставлению автокефалии церкви на Украине. Он также принял решение о снятии анафемы с глав двух неканонических церковных структур на Украине — самопровозглашенного "патриарха Киевского" Филарета Денисенко, преданного анафеме Русской православной церковью в 1997 году, и Макария Малетича (Украинская автокефальная православная церковь). Константинополь также заявил о своих правах на Украину и аннулировал обязательство исторического письма 1686 года, которое давало право Московскому патриарху назначать митрополита Киевского.

"Светская власть России, безусловно, не может вмешиваться в межцерковный диалог. Она этого никогда не делала и не будет это делать и далее", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли "светская власть России" реагировать на решение Синода.

Он добавил, что поскольку православие — одна из исповедуемых в России религий, то "то, что происходит в мире православия, являет собой тему для повышенного внимания со стороны государства". "Но о вмешательстве государства в эти процессы речь идти не может", — заключил пресс-секретарь президента.

Ранее в РПЦ назвали решения Синода легализацией раскола и заявили, что они нанесут катастрофический вред, коснувшись судеб миллионов людей не только на Украине, но и во всем православном мире. Общение Константинополя с раскольниками разрушает каноническое православие, абсурдность снятия анафемы с Филарета совершенно очевидна, заявил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

УПЦ в свою очередь не исключила разрыва общения с Константинополем и наложения анафемы на константинопольского патриарха Варфоломея, отметив, что считает решение Константинополя по украинской церкви неканоническим, глубоко враждебным актом и вмешательством в дела поместной церкви.