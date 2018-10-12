В Кремле следят за автокефалией на Украине, заявил Песков

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. В Кремле с особым вниманием следят за темой автокефалии на Украине, но государство не может вмешиваться в межцерковный диалог, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Светская власть России, безусловно, не может вмешиваться в межцерковный диалог. Она этого никогда не делала и не будет это делать и далее", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли "светская власть России" реагировать на решение Синода.
Ранее в РПЦ назвали решения Синода легализацией раскола и заявили, что они нанесут катастрофический вред, коснувшись судеб миллионов людей не только на Украине, но и во всем православном мире. Общение Константинополя с раскольниками разрушает каноническое православие, абсурдность снятия анафемы с Филарета совершенно очевидна, заявил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
УПЦ в свою очередь не исключила разрыва общения с Константинополем и наложения анафемы на константинопольского патриарха Варфоломея, отметив, что считает решение Константинополя по украинской церкви неканоническим, глубоко враждебным актом и вмешательством в дела поместной церкви.