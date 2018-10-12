Толстой рассказал, к чему может привести решение Константинополя

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Патриарх Варфоломей не является верховным православным патриархом, как папа Римский у католиков, и не имеет права вмешиваться в дела РПЦ, решение Константинопольского патриархата может привести к прямым столкновениям верующих Украины за храмы, считает вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Синод Константинопольского патриархата ранее заявил, что приступил к предоставлению автокефалии церкви на Украине. Он также принял решение о снятии анафемы с глав двух неканонических церковных структур на Украине — самопровозглашенного "патриарха Киевского" Филарета Денисенко, преданного анафеме Русской православной церковью в 1997 году, и Макария Малетича (Украинская автокефальная православная церковь). Константинополь также заявил о своих правах на Украину и аннулировал обязательство исторического письма 1686 года, которое давало право Московскому патриарху назначать митрополита Киевского.

"Патриарх Варфоломей не является папой Римским, как он думает. Он не является верховным патриархом всех православных. Соответственно, у него нет права вмешиваться в дела Русской православной церкви, которая сегодня существует на территории России, Украине и других государств, которые исторически входили в Россию… Вчера было принято несколько решений, которые, на мой взгляд, будут иметь далеко идущие последствия как в отношениях между ярусной православной церковью и патриархом Варфоломеем, так и внутри Украины для разных частей украинского православия", — сказал Толстой на встрече с делегацией Турции, прибывшей в РФ в рамках Российско-турецкого форума общественности.

"Нас беспокоит то, что эти решения будут иметь трагические последствия для Украины. Начнется прямая война за храмы, прямые столкновения, чреватые кровопролитием, потому что люди верующие наиболее детерминированные, наиболее твердо отстаивают свою веру и возможность ходить в те храмы, в которые они привыкли ходить", — добавил парламентарий.

По его мнению, патриарх абсолютно неправомочно снял анафему, которую не он налагал, с раскольников внутри украинского православия. Кроме того, считает депутат, это решение является попыткой нарушить идентичность и целостность русского мира, причем попыткой, сделанной "откровенно на деньги иностранных государств".

Ранее в РПЦ назвали решения Синода легализацией раскола и заявили, что они нанесут катастрофический вред, коснувшись судеб миллионов людей не только на Украине, но и во всем православном мире. Общение Константинополя с раскольниками разрушает каноническое православие, абсурдность снятия анафемы с Филарета совершенно очевидна, заявил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

УПЦ в свою очередь не исключила разрыва общения с Константинополем и наложения анафемы на константинопольского патриарха Варфоломея, отметив, что считает решение Константинополя по украинской церкви неканоническим, глубоко враждебным актом и вмешательством в дела поместной церкви.