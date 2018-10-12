В Архангельске открыли синагогу и общинный центр "Звезда Севера"

МУРМАНСК/АРХАНГЕЛЬСК, 12 окт – РИА Новости. Торжественная церемония открытия самой северной синагоги в России и общинного центра "Звезда Севера" состоялась в четверг в Архангельске при участии главного раввина России Берла Лазара, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

11 октября не случайно выбрано датой открытия синагоги: в этот день в 1890 году в Архангельске на средства купца Исаака Биндера была построена первая в городе синагога, которая была разрушена в 1920 году.

"Так исторически сложилось, что Архангельская область всегда была многоконфессиональной. В портовом городе всегда уживались разные религиозные взгляды, разные национальности. Наша прямая задача – хранить и приумножать эту традицию", — сказал на открытии синагоги губернатор региона Игорь Орлов, слова которого приводит пресс-служба.

Главный раввин России Берл Лазар отметил, что общинный центр – это не просто молельный дом. Это место, где люди могут собираться, получать образование, здесь есть место для встреч, концертов, благотворительных и социальных проектов. "Религия – это не только молитвы, соблюдение обрядов. Религия – это жизнь, когда человек живет с пониманием, что он должен творить добро. Поэтому это место не только для евреев, оно для всех. Любая религия, любая нация должна думать шире, чем только о себе и своих собратьях, а и о том, что можно сделать для города, для его жителей", — сказал главный раввин.

На трех этажах "Звезды Севера" разместились помещения для раввина, молельный зал, учебные классы, библиотека, комнаты для переговоров, гостиничные номера, ресторан, большой концертный зал. Как отметил глава национально-культурной автономии евреев Архангельска Анатолий Обермейстер, двери центра открыты для всех.

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