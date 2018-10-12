КИЕВ, 12 окт — РИА Новости. Решения Синода Константинопольского патриархата по Украине продиктованы исключительно политическими мотивами и чреваты большим церковным расколом в православном мире, считает депутат от фракции "Оппозиционный блок" в Верховной раде Вадим Новинский.

"В течение ближайших 100-200 лет ни о каком единстве православия Украины не может быть и речи. Здесь исключительно политические мотивы как украинской стороны, так и Вселенского патриарха. Это все равно, если бы сегодня Великобритания отменила независимость Индии", — цитирует политика пресс-служба партии в пятницу.

Новинский считает, что Константинопольский патриархат не имеет права снимать анафему с Филарета.

"Согласно церковным законам, анафему может снять только та церковь, которая ее налагала. Отменять эти законы не может ни патриарх Варфоломей, ни какие-либо другие патриархи. Отменить или менять церковные законы может только Вселенский собор. А то, что произошло – это все равно что, если бы Печерский суд отменил решение американского суда. На Филарете лежит страшный грех раскола. Этот грех смывается только покаянием этого человека", — сказал депутат.

По словам Новинского, срок давности споров по вопросу отмены грамоты о присоединении Киевской митрополии к Русской церкви от 1686 года истек еще 300 лет тому назад.

"По тем же церковным законам, срок давности споров по поводу границ митрополий, относительно того, как присоединялась церковь и по каким причинам, составляет 30 лет. Прошло 330 лет. За это время многое изменилось. Киевская митрополия, которая была в тех границах, составляет 1/3 от нынешней территории Украины. Тогда не было ни Одесской, ни Херсонской, ни Николаевской, ни Крымской, ни Донецкой, ни Харьковской епархий в составе митрополии" — напомнил Новинский.

Синод Константинопольского патриархата ранее заявил, что приступил к предоставлению автокефалии церкви на Украине. Он также принял решение о снятии анафемы с глав двух неканонических церковных структур на Украине — самопровозглашенного "патриарха Киевского" Филарета Денисенко, преданного анафеме Русской православной церковью в 1997 году, и Макария Малетича (Украинская автокефальная православная церковь). Константинополь также заявил о своих правах на Украину и аннулировал обязательство исторического письма 1686 года, которое давало право Московскому патриарху назначать митрополита Киевского.

В РПЦ назвали решения Синода легализацией раскола и заявили, что они нанесут катастрофический вред, коснувшись судеб миллионов людей не только на Украине, но и во всем православном мире. Общение Константинополя с раскольниками разрушает каноническое православие, абсурдность снятия анафемы с Филарета совершенно очевидна, заявил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

УПЦ в свою очередь не исключила разрыва общения с Константинополем и наложения анафемы на константинопольского патриарха Варфоломея, отметив, что считает решение Константинополя по украинской церкви неканоническим, глубоко враждебным актом и вмешательством в дела поместной церкви.