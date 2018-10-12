Неканоническая церковь Украины хочет получить томос в ноябре

КИЕВ, 12 окт — РИА Новости. Церковь на Украине хочет получить томос уже в ноябре, когда состоится следующее заседание Синода Вселенского патриархата, если выполнит "домашнее задание", заявил в пятницу пресс-секретарь неканонической церковной структуры Евстратий Зоря.
Синод Константинопольского патриархата ранее заявил, что приступил к предоставлению автокефалии церкви на Украине. Он также принял решение о снятии анафемы с глав двух неканонических церковных структур на Украине — самопровозглашенного "патриарха Киевского" Филарета Денисенко, преданного анафеме Русской православной церковью в 1997 году, и Макария Малетича (Украинская автокефальная православная церковь). Константинополь также заявил о своих правах на Украину и аннулировал обязательство исторического письма 1686 года, которое давало право Московскому патриарху назначать митрополита Киевского.
51.6%Следует немедленно разорвать все контакты со Вселенским патриархатом
21.5%Нужно дождаться окончательного решения вопроса с автокефалией
13.4%РПЦ должна пытаться решить спор дипломатическими методами
13.5%Не слежу за ситуацией
УПЦ в свою очередь не исключила разрыва общения с Константинополем и наложения анафемы на константинопольского патриарха Варфоломея, отметив, что считает решение Константинополя по украинской церкви неканоническим, глубоко враждебным актом и вмешательством в дела поместной церкви.