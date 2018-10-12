Неканоническая церковь Украины хочет получить томос в ноябре

КИЕВ, 12 окт — РИА Новости. Церковь на Украине хочет получить томос уже в ноябре, когда состоится следующее заседание Синода Вселенского патриархата, если выполнит "домашнее задание", заявил в пятницу пресс-секретарь неканонической церковной структуры Евстратий Зоря.

"Мы хотим сделать все как можно быстрее, чтобы не откладывать это на долгое время, ведь томос должен быть принят на синодальном заседании во второй половине ноября. Немножко больше, чем через месяц. И за этот месяц мы здесь, на Украине, должны проделать нашу "домашнюю работу" для того, чтобы прийти к Константинопольскому патриархату с выполненными нами задачами и получить этот документ как аттестат нашей всеправославного зрелости", — цитирует пресс-секретаря сайт Телевизионной службы новостей на канале "1+1"

Синод Константинопольского патриархата ранее заявил, что приступил к предоставлению автокефалии церкви на Украине. Он также принял решение о снятии анафемы с глав двух неканонических церковных структур на Украине — самопровозглашенного "патриарха Киевского" Филарета Денисенко, преданного анафеме Русской православной церковью в 1997 году, и Макария Малетича (Украинская автокефальная православная церковь). Константинополь также заявил о своих правах на Украину и аннулировал обязательство исторического письма 1686 года, которое давало право Московскому патриарху назначать митрополита Киевского.

Как, на ваш взгляд, должна ответить РПЦ на решения Константинополя по Украине? Следует немедленно разорвать все контакты со Вселенским патриархатом

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В РПЦ назвали решения Синода легализацией раскола и заявили, что они нанесут катастрофический вред, коснувшись судеб миллионов людей не только на Украине, но и во всем православном мире. Общение Константинополя с раскольниками разрушает каноническое православие, абсурдность снятия анафемы с Филарета совершенно очевидна, заявил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

УПЦ в свою очередь не исключила разрыва общения с Константинополем и наложения анафемы на константинопольского патриарха Варфоломея, отметив, что считает решение Константинополя по украинской церкви неканоническим, глубоко враждебным актом и вмешательством в дела поместной церкви.